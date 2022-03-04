Николай Любимов провёл первое заседание штаба по поддержанию экономической стабильности

4 марта в Рязанской области прошло заседание штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Штаб был создан 2 марта, его возглавил губернатор Николай Любимов.

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В состав штаба вошли члены регионального правительства, отделения Центрбанка, региональный омбудсмен по защите прав предпринимателей, председатель совета мунициальных образований области.

— В свете тех санкционных решений, которые приняты в отношении нашей страны, сохранение финансовой устойчивости ключевых отраслей и других секторов экономики – это сейчас важнейшая задача для всех регионов. Правительство РФ по поручению президента В.В. Путина усиленно работает в этом направлении. В Госдуму России оперативно направлен соответствующий пакет законопроектов. Он содержит дополнительные социально-экономические меры поддержки людей и бизнеса и позволит оказать важную антикризисную помощь и минимизировать возможные последствия санкций, — сказал губернатор.

По словам Любимова, помощь экономическому сектору включает преференции предприятиям, мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса в этом году, отсрочку и рассрочку уплаты налогов, отказ в ряде случаев от применения мер за налоговую задолженность и другие льготы. Также это пересмотр условий госзакупок, вопросы сдерживания цен на продовольствие, товары первой необходимости, строительные и другие материалы, реструктуризация кредитов для граждан и предпринимателей, в том числе по ипотеке.

— Самое главное сейчас – позаботиться о людях, о сохранении рабочих мест, заработной платы, — заявил губернатора. — Экономика развития, бюджет развития Рязанской области, поддержка предприятий реального сектора – всё это сохраняется и будет только усиливаться. Никакие инвестиционные проекты не должны останавливаться, а наоборот, еще больше поддерживаться, чтобы продолжать двигаться вперед.

Николай Любимов заявил о необходимости разработки и внедрения ряда дополнительных региональных мер стабилизации, помимо федеральных мер поддержки, которые будут реализованы в ближайшее время. Губернатор предложил в качестве шагов первого пакета мер расширить программы финансирования Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области в части предоставления займов на пополнение оборотных средств. Рязанскому областному фонду поддержки малого предпринимательства — разработать дополнительные продукты льготных займов. По словам главы региона, данные инструменты уже отработаны в период пандемии, поэтому для их запуска не требуется существенных временных затрат.

– Докапитализация фондов позволит на максимально льготных условиях предоставить до полумиллиарда рублей нашим предпринимателям, в том числе промышленным предприятиям. Для них это будет реальной, важной и очень нужной поддержкой сейчас. Совместно с депутатами облдумы будем оперативно принимать необходимые изменения в региональное законодательство, – подчеркнул Губернатор.

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Николай Любимов отметил также, что в целях сдерживания цен на социально значимые товары в области продолжает действовать оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. 2 марта на его очередном заседании представители крупных торговых сетей выразили согласие сформировать перечень товарных позиций, по которым будут применяться минимальные торговые наценки.

Глава региона поручил оперативно подготовить предложения в разрабатываемый план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления. Минэкономразвития Рязанской области — обобщить материалы и представить для размещения в федеральном Информационном центре по мониторингу ситуации. Губернатор отметил, что работа по формированию мер поддержки, плана первоочередных действий должна вестись с обязательным и максимальным вовлечением бизнес-сообщества, региональных деловых объединений.