Николай Любимов провёл первое заседание штаба по поддержанию экономической стабильности

4 марта в Рязанской области прошло заседание штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Штаб был создан 2 марта, его возглавил губернатор Николай Любимов.
В состав штаба вошли члены регионального правительства, отделения Центрбанка, региональный омбудсмен по защите прав предпринимателей, председатель совета мунициальных образований области.
По словам Любимова, помощь экономическому сектору включает преференции предприятиям, мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса в этом году, отсрочку и рассрочку уплаты налогов, отказ в ряде случаев от применения мер за налоговую задолженность и другие льготы. Также это пересмотр условий госзакупок, вопросы сдерживания цен на продовольствие, товары первой необходимости, строительные и другие материалы, реструктуризация кредитов для граждан и предпринимателей, в том числе по ипотеке.
Николай Любимов заявил о необходимости разработки и внедрения ряда дополнительных региональных мер стабилизации, помимо федеральных мер поддержки, которые будут реализованы в ближайшее время. Губернатор предложил в качестве шагов первого пакета мер расширить программы финансирования Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области в части предоставления займов на пополнение оборотных средств. Рязанскому областному фонду поддержки малого предпринимательства — разработать дополнительные продукты льготных займов. По словам главы региона, данные инструменты уже отработаны в период пандемии, поэтому для их запуска не требуется существенных временных затрат.
Николай Любимов отметил также, что в целях сдерживания цен на социально значимые товары в области продолжает действовать оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. 2 марта на его очередном заседании представители крупных торговых сетей выразили согласие сформировать перечень товарных позиций, по которым будут применяться минимальные торговые наценки.
Глава региона поручил оперативно подготовить предложения в разрабатываемый план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления. Минэкономразвития Рязанской области — обобщить материалы и представить для размещения в федеральном Информационном центре по мониторингу ситуации. Губернатор отметил, что работа по формированию мер поддержки, плана первоочередных действий должна вестись с обязательным и максимальным вовлечением бизнес-сообщества, региональных деловых объединений.