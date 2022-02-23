Николай Любимов принял участие в совещании с региональными отделениями «Единой России»

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов по видеоконференцсвязи принял участие в совещании с региональными отделениями партии. Его из Ростова-на-Дону провел секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что 24 региональных отделения «Единой России» отправили машины с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

«В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. К оказанию помощи подключились отделения Единой России по всей стране — от Калининграда до Владивостока», — подчеркнул он.

Груз 6 тонн с гуманитарной помощью, подготовленный по поручению Губернатора Рязанской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Любимова, был отправлен в Ростов-на-Дону 22 февраля.

В первую очередь были собраны продукты первой необходимости и электроприборы. В сборе принимали участие сотрудники регионального исполкома «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии». Ранее в Ростовскую область была направлена группа волонтеров от регионального отделения «Единой России». От них поступает информация, в чем именно нуждаются люди.