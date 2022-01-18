Николай Любимов поручил наладить уборку снега в Рязани

Во вторник, 18 января, на заседании правительства Рязанской области вновь обсудили уборку снега в областном центре.

По словам главы региона Николая Любимова, городские службы плохо справляются с уборкой и вывозом снега. Он отметил, что люди платят деньги за содержание территорий и хотят видеть результаты работы. Также не решаются проблемы ликвидации сосулек и наледи.

По словам Любимова, горожане многое могут понять и даже помочь, но системная работа за профильными специалистами — ее кроме них никто не сделает. Действия заммэра по ЖКХ губернатор поверг критике. Он потребовал его обнародовал планы и графики уборки снега.

— Рязанцы увидят, когда и где планируется уборка, тогда и вопросов и припаркованных машин будет меньше, — уточнил глава региона.

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Ситуацию с некачественной уборкой города Любимов потребовал исправить горадминистрацию.