Николай Любимов поддержит создание культурно-делового кластера в Рязанской области

Сенатор от Рязанской области Николай Любимов пообещал поддержку фермерам из Шиловского района в их новом проекте — создании культурно-делового кластера.

Ефим и Николай Голоскоковы уже много лет занимаются сыроварением. Их продукция пользуется спросом у жителей Рязанского и Московского регионов. В 2021 году КФХ «Дубровка» братьев Голоскоковых взяла спецприз премии «Бизнес-Успех».

Николай Любимов: «Своё дело эти люди знают, любят и неустанно развивают. Их новый проект – создание на базе усадьбы Голицыных, которая располагается в Дубровке, по соседству с хозяйством Голоскоковых, культурно-делового кластера»

Предполагается, что территория станет уникальным центром, сочетающим первое для Рязанской области органическое производство и инфраструктуру для агротуризма, культурные, туристические и досуговые объекты в отреставрированных зданиях усадьбы, музеи крестьянского и дворянского быта. Коммерческую стабильность планируется обеспечить за счёт молочного производства полного цикла.

Николай Любимов: «Проект целенаправленный и современный, полностью соответствует областной и федеральной стратегии. Возрождение комфортной и обеспеченной жизни на селе руководство страны ставит в приоритет. Желание, силы, технические ресурсы, чёткий бизнес-план, предложения по финансовому участию от инвесторов есть. Дело за гарантиями со стороны региона, оперативный и предметный подход профильных ведомств. Вопрос решаемый»

Сенатор от Рязанской области пообещал рассмотреть варианты грантовой и субсидиарной поддержки, помощи в получении данных о свободных инженерных мощностях, применении неиспользуемых земельных участков. Николай Любимов обеспечит контроль и необходимое координационное содействие.