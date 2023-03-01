Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

Николай Любимов поддержит создание культурно-делового кластера в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
Фото со страницы Николая Любимова ВКонтакте

Сенатор от Рязанской области Николай Любимов пообещал поддержку фермерам из Шиловского района в их новом проекте — создании культурно-делового кластера.

Ефим и Николай Голоскоковы уже много лет занимаются сыроварением. Их продукция пользуется спросом у жителей Рязанского и Московского регионов. В 2021 году КФХ «Дубровка» братьев Голоскоковых взяла спецприз премии «Бизнес-Успех».

Николай Любимов: «Своё дело эти люди знают, любят и неустанно развивают. Их новый проект – создание на базе усадьбы Голицыных, которая располагается в Дубровке, по соседству с хозяйством Голоскоковых, культурно-делового кластера»

Предполагается, что территория станет уникальным центром, сочетающим первое для Рязанской области органическое производство и инфраструктуру для агротуризма, культурные, туристические и досуговые объекты в отреставрированных зданиях усадьбы, музеи крестьянского и дворянского быта. Коммерческую стабильность планируется обеспечить за счёт молочного производства полного цикла.

Николай Любимов: «Проект целенаправленный и современный, полностью соответствует областной и федеральной стратегии. Возрождение комфортной и обеспеченной жизни на селе руководство страны ставит в приоритет. Желание, силы, технические ресурсы, чёткий бизнес-план, предложения по финансовому участию от инвесторов есть. Дело за гарантиями со стороны региона, оперативный и предметный подход профильных ведомств. Вопрос решаемый»

Сенатор от Рязанской области пообещал рассмотреть варианты грантовой и субсидиарной поддержки, помощи в получении данных о свободных инженерных мощностях, применении неиспользуемых земельных участков. Николай Любимов обеспечит контроль и необходимое координационное содействие.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации