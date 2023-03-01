Николай Любимов поддержит создание культурно-делового кластера в Рязанской области

Сенатор от Рязанской области Николай Любимов пообещал поддержку фермерам из Шиловского района в их новом проекте — создании культурно-делового кластера.
Ефим и Николай Голоскоковы уже много лет занимаются сыроварением. Их продукция пользуется спросом у жителей Рязанского и Московского регионов. В 2021 году КФХ «Дубровка» братьев Голоскоковых взяла спецприз премии «Бизнес-Успех».
Предполагается, что территория станет уникальным центром, сочетающим первое для Рязанской области органическое производство и инфраструктуру для агротуризма, культурные, туристические и досуговые объекты в отреставрированных зданиях усадьбы, музеи крестьянского и дворянского быта. Коммерческую стабильность планируется обеспечить за счёт молочного производства полного цикла.
Сенатор от Рязанской области пообещал рассмотреть варианты грантовой и субсидиарной поддержки, помощи в получении данных о свободных инженерных мощностях, применении неиспользуемых земельных участков. Николай Любимов обеспечит контроль и необходимое координационное содействие.
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