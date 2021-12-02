Николай Любимов: Абсолютно все заинтересованы в том, чтобы и мы, и наши дети дышали чистым воздухом

2 декабря в региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с заместителем председателя Российской экологической партии «Зеленые», исполнительным директором открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергеем Шахматовым.

Основными темами рабочей встречи стали: развитие и поддержка института общественных экоинспекторов, реализация в Рязани экологических проектов, в том числе общефедеральных проектов – Народные датчики «Эковизор», «Зеленый инспектор», «Зеленый ватсап». Обсуждались также вопросы взаимодействия с минприроды области, общественностью в рамках региональных и партийных проектов, направленных на защиту окружающей среды и биоразнообразия. Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр природопользования региона Александр Новиков.

Исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов отметил позитивный настрой рязанских общественных экоактивистов и их желание участвовать в проектах.

Мы предлагаем включиться в наши сетевые общефедеральные проекты, – сказал Сергей Шахматов. – Это и проект «Эковизор». В его рамках ведется общественный контроль и на сайте, и в мобильном приложении. Уже сейчас подключено 72 города, более 400 датчиков стоят по всей стране. Составляются ежемесячные рейтинги качества воздуха. Это и «Зеленый ватсап», куда можно сообщить о проблеме. Это и общефедеральная Школа общественных инспекторов, причем абсолютно бесплатная для всех. На основании полученных знаний и сертификата нашей школы люди смогут осуществлять общественный контроль. Экзамены принимает Росприроднадзор.

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Сергей Шахматов предложил заключить с министерством природопользования Рязанской области соглашение, которое позволит готовить таких общественных инспекторов в регионе и аккредитовать их.

Главная наша задача – формирование конструктивного диалога между общественностью, властью и природопользователями, в рамках правового поля. Мы отражаем в первую очередь интересы населения, – добавил Шахматов.

Губернатор в ходе встречи всецело поддержал те общефедеральные инициативы, которые сегодня реализуются при поддержке «Зеленых» в разных регионах. Николай Любимов высоко оценил успешную деятельность Сергея Шахматова в выстраивании конструктивных отношений с общественностью и органами власти в вопросах защиты экологии.

Это важно для того, чтобы людям было понятно, что власть делает, и чтобы общественники могли свою позицию до власти донести. Самое главное – добиться результата, чистого воздуха, – сказал губернатор. – Мы тоже стараемся в Рязанской области проводить в этом отношении серьезную работу.

Николай Любимов подчеркнул значимость объединения усилий контролирующих органов, промышленных предприятий, общественных активистов с тем, чтобы обеспечить прозрачность и результативность работы в вопросах экологической защиты. Губернатор отметил, что правительство области готово сотрудничать с «Зелеными», совместно работать, используя их позитивный опыт, правоприменительную практику, в том числе по мониторингу атмосферного воздуха в Рязани, привлечению общественности к решению проблем экологии.

Сергей Шахматов передал Николаю Любимову сенсорный датчик, аналог тех четырехсот, которые уже установлены в разных городах России в целях общественного эконадзора за качеством воздуха. По словам Сергея Шахматова, в приложении уже зарегистрирован ряд общественных активистов из Рязанской области, в регионе работают 16 датчиков.

Губернатор сказал, что обязательно им воспользуется: датчик будет установлен в центре города, рядом с правительством Рязанской области, присоединен к системе «Эковизор». Глава региона отметил удобство использования специального мобильного приложения, где можно получить всю необходимую информацию, посмотреть в режиме онлайн данные, которые обновляются каждые 20 минут.

В приложение может зайти любой рязанец и посмотреть показатели, какой у нас в городе воздух сегодня. Это не наши датчики, которым может кото-то не доверять, это датчики общественной организации, партии «Зеленые», независимых наблюдателей, которые сами могут поставить эти датчики и подключиться к системе. Чем больше таких датчиков, тем больше уверенность населения в реальности результатов мониторинга воздуха. И органы власти смогут оперативно реагировать на нарушения с их помощью, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор назвал сотрудничество с «Зелеными» крайне перспективным и полезным и дал поручение зампреду регионального правительства ускорить подготовительную работу для подписания Соглашения, которое обсуждалось на встрече.

Власть и люди – на одной стороне в вопросах экологии. Абсолютно все заинтересованы в том, чтобы и мы, и наши дети дышали чистым воздухом, – сказал Николай Любимов. – Но для того, чтобы выявлять нарушения, которые реально наносят ущерб экологии, нужны усилия многих.