Николай Любимов: Абсолютно все заинтересованы в том, чтобы и мы, и наши дети дышали чистым воздухом

2 декабря в региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с заместителем председателя Российской экологической партии «Зеленые», исполнительным директором открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергеем Шахматовым.
Основными темами рабочей встречи стали: развитие и поддержка института общественных экоинспекторов, реализация в Рязани экологических проектов, в том числе общефедеральных проектов – Народные датчики «Эковизор», «Зеленый инспектор», «Зеленый ватсап». Обсуждались также вопросы взаимодействия с минприроды области, общественностью в рамках региональных и партийных проектов, направленных на защиту окружающей среды и биоразнообразия. Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр природопользования региона Александр Новиков.
Исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов отметил позитивный настрой рязанских общественных экоактивистов и их желание участвовать в проектах.
Сергей Шахматов предложил заключить с министерством природопользования Рязанской области соглашение, которое позволит готовить таких общественных инспекторов в регионе и аккредитовать их.
Губернатор в ходе встречи всецело поддержал те общефедеральные инициативы, которые сегодня реализуются при поддержке «Зеленых» в разных регионах. Николай Любимов высоко оценил успешную деятельность Сергея Шахматова в выстраивании конструктивных отношений с общественностью и органами власти в вопросах защиты экологии.
Николай Любимов подчеркнул значимость объединения усилий контролирующих органов, промышленных предприятий, общественных активистов с тем, чтобы обеспечить прозрачность и результативность работы в вопросах экологической защиты. Губернатор отметил, что правительство области готово сотрудничать с «Зелеными», совместно работать, используя их позитивный опыт, правоприменительную практику, в том числе по мониторингу атмосферного воздуха в Рязани, привлечению общественности к решению проблем экологии.
Сергей Шахматов передал Николаю Любимову сенсорный датчик, аналог тех четырехсот, которые уже установлены в разных городах России в целях общественного эконадзора за качеством воздуха. По словам Сергея Шахматова, в приложении уже зарегистрирован ряд общественных активистов из Рязанской области, в регионе работают 16 датчиков.
Губернатор сказал, что обязательно им воспользуется: датчик будет установлен в центре города, рядом с правительством Рязанской области, присоединен к системе «Эковизор». Глава региона отметил удобство использования специального мобильного приложения, где можно получить всю необходимую информацию, посмотреть в режиме онлайн данные, которые обновляются каждые 20 минут.
Губернатор назвал сотрудничество с «Зелеными» крайне перспективным и полезным и дал поручение зампреду регионального правительства ускорить подготовительную работу для подписания Соглашения, которое обсуждалось на встрече.