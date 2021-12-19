Никола Зимний: традиции и история праздника

Православные христиане 19 декабря чтут память святителя Николая Чудотворца. В народе праздник называют Никола Зимний. На этот день есть много почти забытых традиций.

Пару столетий назад празднования затягивались на три-четыре дня. За столом собиралась вся семья, дети искали подарки под подушками. При этом празднования приходились на разгар Рождественского поста.

Подобное послабление объяснялось просто: Николай Чудотворец — один из самых почитаемых в России святых, ему посвящено множество храмов.

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Считается, что традиция дарить подарки в этот день началась благодаря одному из преданий о святом Николае.

В городе Миры, где служил Угодник, жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не брал их замуж без приданого. В отчаянии старик решил отдать девушек в блудницы, чтобы хоть немного заработать.

Узнав об этом, Николай три ночи подряд приходил к дому семьи и бросал в окно мешочки с золотом. Хозяин подкараулил благодетеля, но тот попросил никому не рассказывать о случившемся.

Есть и ещё один праздник — Никола Вешний, который отмечается весной. 22 мая в Церкви празднуют перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

На Руси почитание «повсюду чествуемаго» Николая Чудотворца было очень распространено, а количество посвящённых ему храмов и написанных икон было самым большим после Богородицы. Его имя вплоть до начала XX века было в России одним из самых популярных при наречении младенцев.

Святитель Николай является самым почитаемым святым и в современной России. По состоянию на 2021 год, в России существует около 5400 храмов и часовен, не считая монастырей, освящённый в честь святителя Николая, что составляет около 12% от их общего числа (на втором месте ― храмы и часовни в честь Покрова Пресвятой Богородицы ― около 1800 молитвенных сооружений).

В Рязанской епархии 15 (28) июня местно празднуется день святителя Николая в честь его иконы, явленной в XII веке, выполненной из глины, облачённой в священнические ризы и находящейся в деревянном киоте (в одной руке святитель держит меч, в другой — церковь). Праздник посвящён иконе в память о чудесном спасении жителей села от эпидемии холеры в XIX веке.

По материалам РИА Новости, Википедии