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Никодимов день 13 ноября: приметы и запреты

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Алексей Самохин
Изображение сгенерировано ИИ

13 ноября православные вспоминают преподобных Спиридона и Никодима. В народе этот праздник называют Никодимов день.

В Никодимов день крестьяне традиционно провожали осень. Одной из важных задач было заботиться о птице: кур переводили в утепленные помещения, а слабых, неспособных пережить зиму, забивали. Поэтому на столе часто были блюда из курицы, как символ завершения сельскохозяйственного сезона.

Мужчины обычно отправлялись на рыбалку, считалось, что пойманная 13 ноября рыба принесёт здоровье и разум на весь год. А если пойманную рыбу продать и на вырученные деньги поставить свечу в церкви, это сулило удачу.

С давних времён считалось, что на Никодимов день надо избегать общения с незнакомцами — это могло привести к неприятностям. Также нельзя было давать и брать деньги в долг, так как вернуть их позже будет трудно. В семье в этот день следовало избегать ссор, иначе они могли повлечь за собой неприятности.

13 ноября также наблюдали за природой. Если снегири поют за окном — декабрь обещает быть морозным, чириканье воробьёв предвещает тёплую зиму. Дождь в этот день предсказывал пасмурную погоду на ближайшие недели.

История праздника

По преданию, Спиридон и Никодим служили в Киево-Печерском монастыре, где пекли просфоры для службы. Спиридон, вступивший в монастырь в пожилом возрасте, славился трудолюбием и молитвой, а Никодим равнялся на своего старшего товарища. По легенде, однажды в монастырской пекарне случился пожар, но святым удалось его потушить, не пострадав.

Считалось, что Спиридон обладал даром исцеления, который ему дал Христос, пишет Ura.ru.

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