19 C
Рязань
Среда, 21 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Незаконно добытые в Рязанской области археологические монеты передали музею-заповеднику

Елена Лобанова
Незаконно добытые в Рязанской области археологические монеты передали музею-заповеднику
- Advertisement -

В среду, 21 июля, сотрудники УФСБ передали Рязанскому историко-архитектурному музею-заповеднику археологические монеты, которые ранее незаконно добыли жители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба управления. 

Ранее стало известно, что двое мужчин искали на территории Рязанской области археологические предметы. При этом они не имели на это разрешительных документов, что является преступлением. 

Суд признал их виновными по ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания». 

Позже специалисты выяснили, что 228 серебряные куфические дирхемы и их фрагменты принадлежат к VIII-X векам. С учетом того, что указанные монеты были найдены в составе единого археологического комплекса, они имеют большую историческую ценность федерального значения.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]