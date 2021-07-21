Незаконно добытые в Рязанской области археологические монеты передали музею-заповеднику

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В среду, 21 июля, сотрудники УФСБ передали Рязанскому историко-архитектурному музею-заповеднику археологические монеты, которые ранее незаконно добыли жители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Ранее стало известно, что двое мужчин искали на территории Рязанской области археологические предметы. При этом они не имели на это разрешительных документов, что является преступлением.

Суд признал их виновными по ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания».

Позже специалисты выяснили, что 228 серебряные куфические дирхемы и их фрагменты принадлежат к VIII-X векам. С учетом того, что указанные монеты были найдены в составе единого археологического комплекса, они имеют большую историческую ценность федерального значения.