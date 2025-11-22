Суббота, 22 ноября, 2025
4.6 C
Рязань
Органы властиАдминистрация

Видеонаблюдение и площадки для выгула собак появятся на Черезовских прудах в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани продолжается благоустройство территории Черезовских прудов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За последние два года были проведены мероприятия по укреплению береговой линии, очистке территории, обустройству дорожек и велодорожек, а также установке освещения и систем видеонаблюдения. Кроме того, на территории были созданы деревянные настилы, подготовлены площадки для проведения различных мероприятий, расчищено русло реки и высажены зелёные насаждения.

В текущем году работы продолжаются. Они ведутся на чётной стороне улицы Новоселов. Специалисты уже укрепили береговую линию, привели в порядок территорию и возвели бетонную подпорную стенку.

Особое внимание уделяется освещению парка. Уже установлено 42 фонаря и 13 ландшафтных светильников. В планах – установка системы видеонаблюдения, создание площадок для выгула собак, малых архитектурных форм и проведение озеленения территории.

Подрядчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ на объекте. Во время объезда города и. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский охарактеризовал ситуацию как сложную и подчеркнул необходимость ускорить темпы выполнения работ. Контроль за проведением благоустройства и соблюдением сроков усилен.

