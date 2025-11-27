Новогодняя столица-2026
В Рязани объявлен тендер на строительство теплотрассы за 1,4 млрд рублей

Алексей Самохин
На сайте Госзакупок появился тендер на строительство тепловых сетей 1-й тепломагистрали от Ново-Рязанской ТЭЦ до ПНС-1. Трубы должны проложить вместо существующих 1-й, Центролитовской и частично 2-й тепломагистралей.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 404 млн 755 тыс 404 рубля. Работы проведут в три этапа до 1 декабря 2027 года.

О выделении денег на эти работы ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков

По словам губернатора, этот проект имеет огромное значение для города, так как напрямую касается более 43 тысяч человек. Он объяснил, что существующая тепломагистраль сильно изношена, из-за чего её нельзя использовать на полную мощность и подключать к ней новые объекты. Кроме того, регистрируются большие теплопотери.

