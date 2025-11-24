Стоимость технического осмотра автомобилей планируют повысить в Рязанской области

В Рязанской области планируется пересмотреть тарифы на технический осмотр транспортных средств. Проект соответствующего постановления был опубликован на официальном сайте регионального правительства 24 ноября.

По предложенным изменениям, стоимость техосмотра легкового автомобиля увеличится на 104 рубля и достигнет 1202 рублей. Для автобусов с допустимой массой до 5 тонн тариф возрастёт до 2058 рублей (+179 рублей), а для более тяжёлых автобусов – до 2486 рублей (+216 рублей).

Стоимость техосмотра мотоцикла составит 423 рубля (+37 рублей), а для городского наземного транспорта – 1170 рублей (+102 рубля).

В случае принятия законопроекта, новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года.

В 2025 году плата за техосмотр легковых автомобилей составляла 1098 рублей, автобусов – 1879 рублей, а мотоциклов – 386 рублей.