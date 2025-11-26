Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи

Анастасия Мериакри

У Рязанского Дворца молодежи открылась досуговая площадка. Об этом сообщает администрация Рязани.

На торжественной церемонии открытия площадки прозвучали слова поздравлений от депутата Рязанской областной Думы Романа Иголкина и начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Татьяны Сарычевой.

«Эта площадка — не просто место для выступлений, это символ молодости, энергии и новых творческих возможностей, — отметил директор Дворца молодежи Сергей Прошин. – Мы долго мечтали о сцене под открытым небом, где каждый талант и каждая идея найдут свое воплощение — и благодаря совместным усилиям мечта стала реальностью».

Проект реализован благодаря участию в программе по поддержке местных инициатив. Новая сцена станет площадкой для дебютов и творческих экспериментов, здесь будут проходить концерты и спектакли под открытым небом, мастер‑классы и фестивали.

Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи
Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи
Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи
Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи
Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи
Читайте также  Уничтожение обломков БПЛА проводится в районе Южного промузла в Рязани

Другие материалы рубрики

В Рязани продолжаются работы по благоустройству

Останки женщины европейского происхождения найдены при раскопках в Старой Рязани

Рязанцев попросили не пугаться громких звуков при ликвидации обломков БПЛА

В Рязани с начала 2025 года оштрафовали 1 922 нарушителя за незаконную торговлю

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Рязанцев предупредили о новой волне мошенничеств через сим-боксы

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.