Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи

У Рязанского Дворца молодежи открылась досуговая площадка. Об этом сообщает администрация Рязани.

На торжественной церемонии открытия площадки прозвучали слова поздравлений от депутата Рязанской областной Думы Романа Иголкина и начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Татьяны Сарычевой.

«Эта площадка — не просто место для выступлений, это символ молодости, энергии и новых творческих возможностей, — отметил директор Дворца молодежи Сергей Прошин. – Мы долго мечтали о сцене под открытым небом, где каждый талант и каждая идея найдут свое воплощение — и благодаря совместным усилиям мечта стала реальностью».

Проект реализован благодаря участию в программе по поддержке местных инициатив. Новая сцена станет площадкой для дебютов и творческих экспериментов, здесь будут проходить концерты и спектакли под открытым небом, мастер‑классы и фестивали.