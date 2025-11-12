Рязанскому троллейбусу исполняется 76 лет

12 ноября 1949 года в Рязани был запущен первый троллейбусный маршрут «Рязань-2 – Ямская застава (Театральная пл.)» протяженностью 4,3 км. Торжественный митинг в честь запуска состоялся на следующий день, 13 ноября.

Вот как писали об этом в газетах:

«13 ноября 1949 года, в пасмурный день, на площади Ленина собрались огромные массы народа. Но хмурое небо никому не портило настроения, наоборот, люди радовались и ликовали. После митинга, начавшегося в час дня, была перерезана красная ленточка, и колонна празднично украшенных троллейбусов двинулась к Ямской площади. В первый троллейбус под управлением Антимоновой А.И. село руководство области и города во главе с Ларионовым А.И., в два других – представители предприятий, принимавших участие в стройке. Когда официальные мероприятия закончились, водители троллейбусов еще три часа катали восторженных детей, пришедших на праздник».

Распоряжение о строительстве троллейбусной линии в Рязани Иосиф Сталин подписал в мае 1949 года. В том же году, наряду со строительством первой линии, были построены тяговая электроподстанция и троллейбусное депо. Генеральным подрядчиком стал трест «Рязаньстрой», но стройка была народной. Из-за нехватки людей был призыв к горожанам принять участие в подготовительных работах. И люди откликнулись. На помощь также пришли заводы. Например, рабочие «Сельмаша» оставались сверхурочно, чтобы изготовить оборудование для контактной сети. А бригады станкозавода выходили на ремонт улиц и рытье траншей для прокладки кабеля.

Одновременно с этим готовилась площадка в пер. МОГЭС под строительство подстанции и шла подготовка мостовой на улице 1 Мая и около вокзала Рязань-2: дороги под троллейбус нужно было заасфальтировать. В конце августа на улицах началась установка железных опор для контактной сети и подвеска проводов.

К 6 ноября все работы были завершены и в сеть подали рабочее напряжение. Начались проверка и испытания оборудования тяговой подстанции. Вечером на улицах появился совершающий пробный рейс троллейбус. В город прибыло 6 первых троллейбусов МТБ-82Д, произведенных на Тушинском авиазаводе.

В 1950 году линию продлили до поселка Дягилево. В январе 1952 года с завода в г. Энгельс в Рязань прибыли новые более мощные троллейбусы. В 1954 году была проведена троллейбусная линия на речную пристань, в 1956 году запущено движение в Горрощу, а в 1959 году – на площадь Попова. В 1974 году троллейбус был пущен в Песочню, в 1975 году – в Канищево.

В 1992 году, в связи с открытием троллейбусного депо №3, в город было поставлено сразу 117 новых машин. Это была самая крупная разовая поставка. После этого троллейбусы города были перенумерованы. Они получили бортовые номера, в которых первые цифры стали означать номер депо.

В 2011 году был открыт новый троллейбусный маршрут через проезд Шабулина и Кузьмин овраг. Сейчас общая протяженность контактной линии в городе — около 150 километров. И ее планируют в скором времени увеличить, проложить ветки до появившихся новых микрорайонов Рязани. А появившиеся современные троллейбусы, имеющие запас автономного хода, уже начинают доезжать до микрорайонов, где пока что нет контактной сети.

Сейчас в распоряжении рязанцев 11 маршрутов и 123 троллейбуса, парк которых после многих лет перерыва обновляется. В скором времени ожидается прибытие еще 19 новых машин. Популярность троллейбусов по мере обновления парка и появления выделенных полос снова растет. И многие рязанцы предпочитают именно этот вид безопасного и экологичного транспорта.