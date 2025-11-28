Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Рязанцы могут неплохо заработать на нейросетях в конкурсе от Яндекса

Алексей Самохин

Жителям Рязани и области предлагают буквально монетизировать общение с нейросетью. Яндекс объявил Всероссийский конкурс по промптингу — созданию и использованию запросов для искусственного интеллекта. Проходит он на платформе «Промптхаб» и рассчитан сразу на год. За это время любой желающий может выбрать подходящее задание и выполнить его вместе с нейросетью Алисой AI. 

Уже сейчас на конкурс подали несколько сотен заявок. Первое награждение победителей запланировано на декабрь, а общий призовой фонд впечатляет — 15 миллионов рублей.

Организаторы подчёркивают: никакой специальной подготовки или технического образования не нужно. Участник просто заходит на «Промптхаб», выбирает один из ИИ-челленджей и выполняет его с помощью нейросети. Задания самые разные. В одном из челленджей нужно вместе с Алисой AI придумать и оформить детскую книгу с иллюстрациями, в другом — сгенерировать видео о каком-то интересном месте в своём городе. Приём заявок на текущие челленджи завершится 30 ноября, после чего в декабре объявят и наградят победителей.

В каждом задании предусмотрено пять призовых мест. Оценивать работы будет жюри во главе с Дмитрием Масюком, руководителем бизнес-группы поиска и искусственного интеллекта Яндекса. За первое место заплатят 250 тысяч рублей, за второе — 150 тысяч, за третье — 50 тысяч. Те, кто окажется на четвёртом и пятом месте, получат умную колонку «Яндекс Станция Миди».

Читайте также  В Рязанской области идёт набор в мобилизационный людской резерв 

«Промптхаб» — это сервис, где можно найти уже готовые промпты, добавлять свои и следить за личным ИИ-индексом — показателем активности в использовании нейросетей. За первые десять дней после запуска пользователи добавили туда 30 тысяч промптов, а аудитория сервиса разрослась до 2,5 миллиона человек. На платформе собраны промпты по 25 темам — от учёбы, психологии и путешествий до кулинарии. 

Другие материалы рубрики

Рязанцы могут исполнить детские мечты в рамках Всероссийской акции «Елка желаний»

Около 1000 работ направили рязанские журналисты на конкурс «Хрустальный журавль»

Останки женщины европейского происхождения найдены при раскопках в Старой Рязани

Новая остановка «Октябрьский городок» появится в Рязани в 2026 году

Павел Малков: В Рязани появится новый комплекс студенческих общежитий

На пляж — через «Оку Великую»: новые подробности благоустройства набережной в Борках

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 