Павел Малков: В Рязани появится новый комплекс студенческих общежитий

Алексей Самохин
Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о масштабных планах по обновлению и строительству студенческих общежитий в Рязани. Работа ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и направлена на создание современных и комфортных условий для студентов ведущих вузов региона.

В этом году завершён капитальный ремонт общежития Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина на Касимовском шоссе. Полностью обновлены жилые комнаты, места общего пользования, подвал и технический этаж. Заменены инженерные сети, установлена новая система пожарной сигнализации.

Глава региона отметил, что программа капитального ремонта общежитий станет ежегодной и будет проходить на системной основе. Работы охватят здания, где проживают студенты РГУ и Рязанского государственного медицинского университета, с привлечением всех возможных федеральных ресурсов.

Эти вопросы обсуждались во время рабочей встречи губернатора с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Павел Малков подчеркнул, что регион испытывает потребность в дополнительных местах для проживания студентов.

«В Рязанской области сильные вузы, сюда приезжает много студентов из других регионов, и комфортного жилья для них не хватает. Поэтому, помимо обновления действующих общежитий, мы приступаем к проектированию нового комплекса общежитий для всех вузов области», — рассказал Малков.

По его словам, уже разработан эскиз будущего комплекса. Впереди проектирование и строительство, на которое регион намерен привлечь федеральное финансирование.

«Это масштабный и дорогостоящий проект, но крайне важный. Он — инвестиция в будущее региона, в развитие науки, образования и человеческого потенциала», — отметил губернатор.

