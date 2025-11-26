Павел Малков: В Рязани появится новый комплекс студенческих общежитий

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о масштабных планах по обновлению и строительству студенческих общежитий в Рязани. Работа ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и направлена на создание современных и комфортных условий для студентов ведущих вузов региона.
В этом году завершён капитальный ремонт общежития Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина на Касимовском шоссе. Полностью обновлены жилые комнаты, места общего пользования, подвал и технический этаж. Заменены инженерные сети, установлена новая система пожарной сигнализации.
Глава региона отметил, что программа капитального ремонта общежитий станет ежегодной и будет проходить на системной основе. Работы охватят здания, где проживают студенты РГУ и Рязанского государственного медицинского университета, с привлечением всех возможных федеральных ресурсов.
Эти вопросы обсуждались во время рабочей встречи губернатора с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.
Павел Малков подчеркнул, что регион испытывает потребность в дополнительных местах для проживания студентов.
По его словам, уже разработан эскиз будущего комплекса. Впереди проектирование и строительство, на которое регион намерен привлечь федеральное финансирование.