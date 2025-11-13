Экс-ректор РИРО Андрей Кашаев возглавил «Клуб директоров». Об этом сообщается на официальной странице сообщества ВКонтакте.

Клуб, объединяющий директоров образовательных организаций, создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента России.

— Клуб директоров – сообщество, созданное специально для вас – директоров образовательных организаций, — говорится в описании сообщества. — Здесь вас ждут лучшие управленческие практики, истории успеха, актуальные новости в системе образования РФ и многое другое

Андрей Кашаев – кандидат педагогических наук, доцент. Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Автор более 80 научных работ. Он назван идейным вдохновителем и лидером большой команды «Клуба директоров».