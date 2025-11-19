Советский районный суд Рязани рассматривает гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры России к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову и ряду других ответчиков о взыскании в доход государства имущества, приобретённого на неподтверждённые доходы. Под угрозой изъятия находится имущество общей стоимостью 112 миллионов рублей, которое, по версии надзорного ведомства, не обеспечено законными источниками дохода.

Прокуратура просит обратить в доход государства земельный участок в Москве, жилые помещения в Москве и Ростове-на-Дону, машино-место, а также подвижное имущество, включая коллекционное оружие и иконы. Дополнительно в иске заявлено требование взыскать с Игоря Грекова 12 миллионов рублей — сумму, за которую ранее были проданы несколько автомобилей. Об этом пишет «МедиаРязань».

Позиция Генпрокуратуры

Представитель Генпрокуратуры в суде указал, что у родственников Игоря Грекова отсутствуют подтверждённые доходы, которые позволили бы приобрести перечисленное в иске имущество. По версии истца, совокупность обстоятельств свидетельствует о том, что бывший вице-губернатор использовал для этих покупок денежные средства, полученные незаконным путём.

В материалах иска имущество квалифицируется как приобретённое на неподтверждённые доходы, что является основанием для обращения его в доход государства. Тем самым прокуроры пытаются распространить требования не только на самого Грекова, но и на близких, на которых оформлены спорные активы.

Аргументы ответчиков

Представляющая интересы несовершеннолетнего сына Игоря Грекова и Марины Новиковой юрист заявила, что её доверители вину не признают и намерены представить суду доказательства законности происхождения имущества. Защита подчёркивает, что оспариваемые активы не могут автоматически считаться незаконными только из-за связи с осуждённым чиновником.

Адвокат обратила внимание суда на то, что в иске Генпрокуратуры учтена часть имущества, которое уже было конфисковано в рамках уголовного дела, и фактически повторно включено в требования. По её словам, это искажает реальный объём претензий и завышает суммарную оценку спорных активов.

Отдельная претензия защиты касается методики расчёта суммы иска: прокуратура при определении окончательного размера опирается на кадастровую стоимость имущества на момент подачи иска. За прошедшие шесть лет эта стоимость, по словам представителя ответчиков, значительно изменилась, что делает итоговую цифру несопоставимой со временем приобретения объектов.

Кроме того, адвокат указала, что не была учтена справка о доходах, где указаны существенные суммы по договорам гражданско-правового характера. Эти договоры заключались уже после того, как Греков вступил в должность, в 2017–2018 годах, и, по позиции защиты, создают легальную базу для части спорных расходов.

Дом в Ростове-на-Дону и декларации

В центре аргументов защиты оказался дом в Ростове-на-Дону стоимостью 32 миллиона рублей. По словам адвоката, этот объект Игорь Греков приобрёл в 2013 году, то есть ещё до работы в правительстве Рязанской области. Затем, уже будучи чиновником, он предоставлял этот дом беженцам из Донбасса.

Когда Греков переехал в Рязанскую область, дом был продан, а полученный доход задекларирован в установленном порядке. Адвокат подчёркивает, что сумма, указанная в иске Генпрокуратуры, уже меньше той, которая получается, если сложить данные из деклараций, поданных самим Грековым.

Показания Татьяны Золотарёвой

На заседании 18 ноября в суде выступила свидетель Татьяна Золотарёва, мать Марины Новиковой. Она подробно объяснила, откуда у её внука появилось имущество в Москве: апартаменты и машино-место, которые также фигурируют в иске. По её словам, эти объекты приобрели она и супруг, собираясь перебраться в столицу.

Позже, из-за болезни Золотарёвой, семья решила остаться жить в Ростове-на-Дону, а московскую недвижимость подарили внуку. В суд были представлены доказательства того, что у супругов Золотарёвых имелось достаточно собственных средств, чтобы оплатить такую покупку без участия средств Грекова.

Татьяна Золотарёва также дала пояснения по поводу культурных ценностей, которые включены в иск. Она подтвердила, что картины и иконы находились у Игоря Грекова ещё до того, как он начал работу в правительстве Рязанской области. Для защиты этот факт важен: речь идёт о вещах, приобретённых до карьеры чиновника, а значит, их сложнее привязать к возможным коррупционным доходам.

Экспертиза и перенос заседания

Представитель ответчика представила суду заключение аудитора Евгения Павлюченко, подготовленное на основе приобщённых к делу документов. Адвокат ходатайствовала об отложении заседания, чтобы обеспечить явку аудитора в качестве свидетеля и дать ему возможность пояснить выводы лично.

Суд ходатайство удовлетворил и перенёс рассмотрение дела на 11 декабря.