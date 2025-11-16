К женщине начала прилетать птица. Священник объяснил, что это: знак от погибшего или духовная ловушка

На сайте журнала «Фома» женщина попросила священника ответить на мучающий её вопрос.

Надежда потеряла зятя: ему было 46 лет, он погиб 11 июля 2025 года на СВО. Тело до сих пор не удалось эвакуировать, но есть рапорт командира о гибели, в храме уже подают записки «об упокоении» и служат панихиды. На этом фоне вот уже три месяца происходит одно и то же: во двор частного дома регулярно прилетает птица, садится на ворота и каждый раз оставляет на них помет. Если хозяйки нет, она будто «вычисляет» машину на стоянке и поступает точно так же. Хозяйка моет ворота, чистит автомобиль – а все повторяется.

На фоне тяжелого горя и постоянного напряжения у женщины рождается мысль: это, наверное, душа погибшего зятя пытается что-то сообщить, явившись в виде птицы. Но понимания, что с этим «знаком» делать, нет – поэтому она обращается к священнику за разъяснением и молитвой о зяте и всей семье.

Что говорит священник о таких «знаках»

Священник Александр Ермолин прежде всего откликается на боль: он ясно показывает, что понимает состояние человека, который потерял близкого и цепляется за любую надежду, любой намек на то, что тот жив. Именно это стремление – человеческое, понятное, болезненно искреннее – часто становится толчком к другой крайности: человек начинает верить в суеверия.

С точки зрения Православной Церкви, связывать прилет птицы с душой умершего – неверно. Священник прямо называет такую интерпретацию приметой и суеверием. Опасность здесь не в птице и не в эмоциях, а в том, что человек постепенно смещает доверие: вместо того чтобы опираться на Бога, начинает искать «знаки», ловить намеки, толковать случайности. Это меняет сам способ веры.

Священник поясняет логику этого духовного скольжения. Сначала появляется идея: прилетела птица – значит, это знак, значит, человек жив и подает о себе вести. Тем самым человек открывает свое сердце и сознание для суеверий. Дальше в ход идут сны: люди приходят к священнику и совершенно серьезно спрашивают, что означал тот или иной сон, хотя Церковь не занимается толкованием снов и не воспринимает их как источник откровений.

Следующий шаг в этой цепочке – уже не просто внутренняя фантазия или попытка успокоить себя, а конкретное действие: поход к гадалке или «ясновидящей», чтобы узнать, жив он или нет, что «хочет сказать» умерший, что за «знак» подан. С точки зрения Церкви, обращение к таким людям – тяжкий грех. Это уже не просто психологический уход от реальности, а осознанное обращение к тому, к чему христианину обращаться нельзя.

Может ли душа являться в виде птицы?

Надежда уверена: прилетающая птица – именно душа зятя. Священник не оставляет здесь двусмысленности: Церковь так не считает. Православное учение не предполагает, что душа после смерти может принимать видимое, материальное обличие – птицы, животного или какого-то другого существа. Для верующего человека опираться в духовной жизни на такие представления – значит выстраивать свою внутреннюю картину мира не на вере Церкви, а на народных поверьях.

По сути, Александр Ермолин отсекает эту связь: прилет птицы – не «посещение» души зятя и не способ общения умершего с живыми. Это не язык, через который Бог говорит человеку о судьбе близкого.

Как Церковь молится о воинах, пропавших на войне

Отдельный важный вопрос – как поступать, если человек погиб на войне, но ситуация с телом и документами до конца не прояснена. Священник напоминает церковную практику: о таких воинах Церковь в течение пяти лет молится как о живых, подает записки «о здравии». Если за этот период человек не объявился, тогда начинает возносить молитвы «об упокоении» – либо к этому моменту уже появляется официальное подтверждение смерти.

Самое существенное здесь – доверие Богу. Господь знает, жив человек или умер. И если родственники молятся о здравии, а он уже погиб, такая молитва все равно будет принята Богом как молитва об упокоении. И наоборот: если человек жив, а его по ошибке помянули как усопшего, Господь примет эту молитву как прошение о его здравии. Основа – не точная формула в записке, а всевидящее знание Бога о судьбе каждого.

Что делать Надежде сейчас

Священник возвращает женщину от поиска знаков к тому, что Церковь действительно предлагает в такой ситуации. Он призывает отказаться от веры в приметы, не искать в событиях вроде прилета птицы скрытого «послания», не пытаться выстраивать с умершим диалог через случайные явления. Главный путь, который он обозначает, – молитва.

При этом в ответе звучит конкретный, практический совет: пока судьба человека документально не подтверждена и существует принятое церковное правило, следует молиться о нем как о живом – «о здравии». Реальность его жизни или смерти известна Богу, и поэтому такая молитва не будет напрасной в любом случае.

Не нужно идти за суевериями и приметами, нужно молиться и верить Богу.