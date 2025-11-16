Понедельник, 17 ноября, 2025
-2 C
Рязань
Все события Рязани и областиРелигия

К женщине начала прилетать птица. Священник объяснил, что это: знак от погибшего или духовная ловушка

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

На сайте журнала «Фома» женщина попросила священника ответить на мучающий её вопрос. 

Надежда потеряла зятя: ему было 46 лет, он погиб 11 июля 2025 года на СВО. Тело до сих пор не удалось эвакуировать, но есть рапорт командира о гибели, в храме уже подают записки «об упокоении» и служат панихиды. На этом фоне вот уже три месяца происходит одно и то же: во двор частного дома регулярно прилетает птица, садится на ворота и каждый раз оставляет на них помет. Если хозяйки нет, она будто «вычисляет» машину на стоянке и поступает точно так же. Хозяйка моет ворота, чистит автомобиль – а все повторяется.

На фоне тяжелого горя и постоянного напряжения у женщины рождается мысль: это, наверное, душа погибшего зятя пытается что-то сообщить, явившись в виде птицы. Но понимания, что с этим «знаком» делать, нет – поэтому она обращается к священнику за разъяснением и молитвой о зяте и всей семье.

Что говорит священник о таких «знаках»

Священник Александр Ермолин прежде всего откликается на боль: он ясно показывает, что понимает состояние человека, который потерял близкого и цепляется за любую надежду, любой намек на то, что тот жив. Именно это стремление – человеческое, понятное, болезненно искреннее – часто становится толчком к другой крайности: человек начинает верить в суеверия.

Читайте также  Священник объяснил, как отмолить грех после измены мужу 

Читайте также: Священник объяснил, почему платить за записки в храме — это ненормально

С точки зрения Православной Церкви, связывать прилет птицы с душой умершего – неверно. Священник прямо называет такую интерпретацию приметой и суеверием. Опасность здесь не в птице и не в эмоциях, а в том, что человек постепенно смещает доверие: вместо того чтобы опираться на Бога, начинает искать «знаки», ловить намеки, толковать случайности. Это меняет сам способ веры.

Священник поясняет логику этого духовного скольжения. Сначала появляется идея: прилетела птица – значит, это знак, значит, человек жив и подает о себе вести. Тем самым человек открывает свое сердце и сознание для суеверий. Дальше в ход идут сны: люди приходят к священнику и совершенно серьезно спрашивают, что означал тот или иной сон, хотя Церковь не занимается толкованием снов и не воспринимает их как источник откровений.

Читайте также: Священник объяснил, как отмолить грех после измены мужу

Следующий шаг в этой цепочке – уже не просто внутренняя фантазия или попытка успокоить себя, а конкретное действие: поход к гадалке или «ясновидящей», чтобы узнать, жив он или нет, что «хочет сказать» умерший, что за «знак» подан. С точки зрения Церкви, обращение к таким людям – тяжкий грех. Это уже не просто психологический уход от реальности, а осознанное обращение к тому, к чему христианину обращаться нельзя.

Читайте также  Митрополит Марк в Париже провел церемонию прощания с художником-авангардистом Эриком Булатовым

Может ли душа являться в виде птицы?

Надежда уверена: прилетающая птица – именно душа зятя. Священник не оставляет здесь двусмысленности: Церковь так не считает. Православное учение не предполагает, что душа после смерти может принимать видимое, материальное обличие – птицы, животного или какого-то другого существа. Для верующего человека опираться в духовной жизни на такие представления – значит выстраивать свою внутреннюю картину мира не на вере Церкви, а на народных поверьях.

По сути, Александр Ермолин отсекает эту связь: прилет птицы – не «посещение» души зятя и не способ общения умершего с живыми. Это не язык, через который Бог говорит человеку о судьбе близкого.

Как Церковь молится о воинах, пропавших на войне

Отдельный важный вопрос – как поступать, если человек погиб на войне, но ситуация с телом и документами до конца не прояснена. Священник напоминает церковную практику: о таких воинах Церковь в течение пяти лет молится как о живых, подает записки «о здравии». Если за этот период человек не объявился, тогда начинает возносить молитвы «об упокоении» – либо к этому моменту уже появляется официальное подтверждение смерти.

Читайте также  Рязанский митрополит Марк проводит службы в соборах Парижа

Самое существенное здесь – доверие Богу. Господь знает, жив человек или умер. И если родственники молятся о здравии, а он уже погиб, такая молитва все равно будет принята Богом как молитва об упокоении. И наоборот: если человек жив, а его по ошибке помянули как усопшего, Господь примет эту молитву как прошение о его здравии. Основа – не точная формула в записке, а всевидящее знание Бога о судьбе каждого.

Что делать Надежде сейчас

Священник возвращает женщину от поиска знаков к тому, что Церковь действительно предлагает в такой ситуации. Он призывает отказаться от веры в приметы, не искать в событиях вроде прилета птицы скрытого «послания», не пытаться выстраивать с умершим диалог через случайные явления. Главный путь, который он обозначает, – молитва.

При этом в ответе звучит конкретный, практический совет: пока судьба человека документально не подтверждена и существует принятое церковное правило, следует молиться о нем как о живом – «о здравии». Реальность его жизни или смерти известна Богу, и поэтому такая молитва не будет напрасной в любом случае.

Не нужно идти за суевериями и приметами, нужно молиться и верить Богу. 

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка

Обстоятельства преступления ужасающие. Ребенка не просто убили, но и расчленили. Голову поместили в рюкзак и бросили в пруд.

Последние новости

Митрополит Марк в Париже провел церемонию прощания с художником-авангардистом Эриком Булатовым

Похороны художника состоятся в Москве.

Рязанский митрополит Марк проводит службы в соборах Парижа

Митрополит Марк совершил молебен с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Троицком соборе в Париже

Священник объяснил, как отмолить грех после измены мужу 

Женщина поинтересовалась, как отмолить грех прелюбодеяния. Она дважды изменила мужу, после чего сходила на исповедь, кается, но на сердце всё равно остаётся тяжесть. 

Паломники из Москвы посетили Рязанскую область в день памяти великомученицы Параскевы

После Литургии духовенство и миряне совершили крестный ход вокруг храма, за которым последовал благодарственный молебен.

Икона с частицей мощей Иоанна Шанхайского находится в храме Рязанской области

Святыня была привезена из Иоанно-Богословского монастыряи будет пребывать в храме до 16 ноября.

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Митрополит Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отстранить митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы.

В Спасске митрополит Марк освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого Никольского храма

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска

Митрополит Марк принял участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери в Казани

Традиционно молитвенное шествие началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля

Епископ Питирим назвал женщин, делающих аборты, «серийными убийцами»

Он подчеркнул, что аборт — это «убийство человека, своего собственного ребёнка», и что отношение общества к этому греху должно быть столь же суровым, как к действиям маньяков.

Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона пробудет в рязанском храме ещё несколько дней

Великомученик Пантелеимон – святой, который особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней.

Митрополит Марк освятил крест на купол колокольни в Рязанском районе

Впереди ещё отделочные работы – колокольню планируют оформить в той же цветовой гамме, что и храм.

Священник рассказал, какая кара ждёт православных за празднование Хэллоуина

Заигрывания с «бесовщиной» могут иметь реальные последствия, уверен священник.

Россиянам объяснили, как спасти семью с помощью церкви 

Для верующего храм — это место молитвы, покаяния и поиска духовного совета, а не пункт, где можно решить все житейские проблемы за один визит

Специалисты из Москвы и Владимира реставрируют иконы Успенского собора Рязани

Этот собор является не только одной из главных святынь региона, но и объектом культурного наследия федерального значения.