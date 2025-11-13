Пятница, 14 ноября, 2025
Плазма от мощнейшей вспышки на Солнце ударила по Земле и вызвала сильную магнитную бурю

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Третья волна плазмы от Солнца достигла Земли 12 ноября около 21.00 по московскому времени. Об этом сообщил Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН).

От Солнца, начиная с 9 ноября, вылетело три волны плазмы от вспышек наивысшего класса Х прямо по направлению к Земле. В ночь на 12 ноября две первые спровоцировали магнитную бурю планетарного масштаба, почти доходящую до наивысшего уровня (G4.7). Об этом пишет «Московский комсомолец». 

К вечеру среды специалисты ждали прилета третьей волны от самой мощной вспышки, произошедшей 11 ноября класса Х5.16.

Магнитную бурю, связанную с этой порцией солнечной плазмы, ожидали 12 ноября в районе 17 часов. Однако, по сообщению ИЗМИРАНа, она пришла 12 ноября около 21.00 по московскому времени.

«Буря от предыдущих событий понизилась до уровня G1, с прилетом нового возмущения усилилась до G2, и сейчас (на 9.00 13.11.) уровень геомагнитных возмущений — G3», — пояснила руководитель Центра прогнозов космической погоды института Мария Абунина.

По ее словам, ученых удивил тот факт, что третья волна оказалась слабее предыдущей — многие ждали более сильного «удара».

Тем не менее G3 классифицируется как «сильная буря». При ней возможны ложные срабатывания систем защиты, перебои в работе спутниковой навигации и радиосвязи. У метеочувствительных людей, возможны перепады давления.

В дальнейшем ученые ждут медленного спада геомагнитного возмущения.

