Плазма от мощнейшей вспышки на Солнце ударила по Земле и вызвала сильную магнитную бурю

Третья волна плазмы от Солнца достигла Земли 12 ноября около 21.00 по московскому времени. Об этом сообщил Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН).

От Солнца, начиная с 9 ноября, вылетело три волны плазмы от вспышек наивысшего класса Х прямо по направлению к Земле. В ночь на 12 ноября две первые спровоцировали магнитную бурю планетарного масштаба, почти доходящую до наивысшего уровня (G4.7). Об этом пишет «Московский комсомолец».

К вечеру среды специалисты ждали прилета третьей волны от самой мощной вспышки, произошедшей 11 ноября класса Х5.16.

Магнитную бурю, связанную с этой порцией солнечной плазмы, ожидали 12 ноября в районе 17 часов. Однако, по сообщению ИЗМИРАНа, она пришла 12 ноября около 21.00 по московскому времени.

«Буря от предыдущих событий понизилась до уровня G1, с прилетом нового возмущения усилилась до G2, и сейчас (на 9.00 13.11.) уровень геомагнитных возмущений — G3», — пояснила руководитель Центра прогнозов космической погоды института Мария Абунина.

По ее словам, ученых удивил тот факт, что третья волна оказалась слабее предыдущей — многие ждали более сильного «удара».

Тем не менее G3 классифицируется как «сильная буря». При ней возможны ложные срабатывания систем защиты, перебои в работе спутниковой навигации и радиосвязи. У метеочувствительных людей, возможны перепады давления.

В дальнейшем ученые ждут медленного спада геомагнитного возмущения.