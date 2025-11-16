Воскресенье, 16 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
Новости

Сразу 12 автомобильных брендов изменили цены в России

Анастасия Мериакри
Image by senivpetro on Freepik

В период с 1 по 15 ноября 2025 года произошли изменения цен на новые автомобили у 12 марок, которые официально представлены на российском рынке. По данным мониторинга сайта «Цена Авто» и экспертного агентства «АВТОСТАТ», десять брендов повысили стоимость отдельных моделей, один бренд снизил цены, а еще один бренд провел корректировку цен в обе стороны.

Компания Changan увеличила цены на семь моделей:

  • Кроссовер CS35 Plus подорожал на 20-70 тысяч рублей, что составляет от 0,8% до 2,6%.
  • Кроссовер UNI-S/CS55 Plus стал дороже на 40-70 тысяч рублей, или на 1,3-2,3%.
  • Кроссовер UNI-K (все версии, кроме iDD) подорожал на 50-73 тысячи рублей, что составляет 1,1-1,7%.
  • Лифтбек UNI-V стал дороже на 50 тысяч рублей, что эквивалентно 1,6%.
  • Три модели Changan подорожали на 70 тысяч рублей: кроссовер CS75 Plus (1,7-1,9%), купе-кроссовер UNI-T (2,1%) и пикап Hunter Plus (1,8%).

Пять брендов повысили стоимость двух моделей:

  • У KGM кроссоверы Korando стали дороже на 100 тысяч рублей, а Tivoli подорожали на 2,9-3,5%.
  • Bestune обновил лифтбек B70, который теперь стоит на 6,2-8,0% дороже, а кроссовер T90 — на 5,2-7,2%.
  • Внедорожник TANK 500 в версиях Hi-Charge и Blacktrail получил повышение цены на 1,4-1,8%, а TANK 700 в других комплектациях подорожал на 2,0-2,7%.
  • Кроссовер SWM G01 стал стоить больше на 2,9-5,7%, а G05 Pro в версиях Family 4 и Family 5 вырос в цене на 5,7-8,3%.
  • GAC GS4 (кроме переднеприводной версии GB) подорожал на 2,7-2,9%, а GAC GS8 (кроме Longe HEV) — на 2,0-4,1%.

Четыре бренда ограничились повышением цен только на одну модель:

  • Кроссовер Soueast S09 подорожал на 2,5-6,0%.
  • Седан Hongqi H5 в исполнении Black Edition стал дороже на 5,1%.
  • Внедорожник Haval H9 с бензиновым двигателем — на 2,0-2,3%.
  • Кроссовер OMODA C5 подорожал на 1,7-2,1%.

Компания Avior, которая специализируется на легких коммерческих автомобилях, увеличила цены на модель V90 на 1,3-1,9%, а на модель G10 в комплектации Base — снизила на 13,1%.

Пикап Ambertruck Work стал дешевле на 2,2%.

