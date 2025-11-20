Четверг, 20 ноября, 2025
-1.6 C
Рязань
НовостиНовости России

SHOT узнал темное прошлое богородского маньяка, убивавшего нянь

Никита Рязанцев
Фото: телеграм-канал SHOT

Жителя подмосковного Богородского Дмитрия Артамошина, которого подозревают в убийстве двух девушек, в прошлом судили за угон авто и кражу техники, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленник и его подельник подсыпали охранникам одного из магазинов клофелин. 

«Новых жертв психопат также опаивал наркотическими веществами», — говорится в публикации.

Мужчину задерживали в 2004 и 2010 годах. Весной этого года он объявил о пропаже жены и участвовал в ее поисках. По предварительным данным, задержанный насиловал жертву и заставлял принимать наркотики.

По версии СК, Артамошин подыскивал нянь для ребенка, после чего насиловал и убивал жертв. Среди них жительницы Москвы и Королева. Их тела пока не нашли.

Читайте также  Мать обезглавленного ребенка резко изменила свои показания — РЕН ТВ

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Культура и события

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Читайте также

Адвокат Сильвестри: футболист Кокорин может повторить судьбу актёра Ефремова

Новости России

SHOT: Актёр Колганов задержан в Петербурге по делу о фото с голым ребёнком

Новости России

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Новости России

Капитан Дандыкин: удар возмездия за Воронеж мог накрыть американцев

Новости России

Спасатель рассказал о странности в новой версии исчезновения Усольцевых

Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новости России