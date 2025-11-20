SHOT узнал темное прошлое богородского маньяка, убивавшего нянь

Жителя подмосковного Богородского Дмитрия Артамошина, которого подозревают в убийстве двух девушек, в прошлом судили за угон авто и кражу техники, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленник и его подельник подсыпали охранникам одного из магазинов клофелин.

«Новых жертв психопат также опаивал наркотическими веществами», — говорится в публикации.

Мужчину задерживали в 2004 и 2010 годах. Весной этого года он объявил о пропаже жены и участвовал в ее поисках. По предварительным данным, задержанный насиловал жертву и заставлял принимать наркотики.

По версии СК, Артамошин подыскивал нянь для ребенка, после чего насиловал и убивал жертв. Среди них жительницы Москвы и Королева. Их тела пока не нашли.