Пятница, 14 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
НовостиНовости России

Подоляка рассказал подробности массированного удара по Киеву

Алексей Самохин
Freepik AI

В ночь на пятницу,  14 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Киеву. По данным блогера Юрия Подоляки, беспилотники РФ в первую очередь били по ТЭЦ (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6), а также Белоцерковской ТЭЦ. Кроме того, поражены столичные подстанции. 

Список атакованных объектов энергетики сейчас уточняется. 

По подсчётам экспертов, по Киеву прилетело порядка 100 БПЛА, было выпущено около 20 ракет, включая «Кинжалы» и «Искандеры». 

Противник отмечает новую тактику ВС РФ — запуск объектов на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО.  

— Как обычно криворукие украинские ПВОшники сбили часть БПЛА внутри города, которые упали на жилые дома. И украинские инфопомойки как обычно они и делают в таких случаях, рассказывают населению сказки, что виноваты в этом «плохие русские», — пишет Подоляка в телеграм-канале. — Ну это уже обычная история. По-моему в нее на Украине уже давно никто не верит.

Самые читаемые материалы

Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.
Общество

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.
Новости России

Мать школьника, пострадавшего от взрыва бомбы в купюре, обратилась к россиянам

Жительница Красногорска, чей 10-летний сын получил тяжелые травмы при...

Последние новости

Как живут убийцы и маньяки в «Черном дельфине» — самой строгой тюрьме России

Их жертвы исчисляются тысячами: только по официальным данным, они лишили жизни около четырёх тысяч человек.

Полиция ликвидировала сеть интим‑салонов в Петербурге

По предварительным данным, деятельность этой сети организовала пара ранее судимых сожителей из Ломоносовского района Ленинградской области в возрасте 38 и 29 лет.

Украинский генерал призвал вести с Россией террористическую войну без правил 

Кривонос подчеркнул, что Киев должен действовать жёстче, «как чеченские боевики, которые играли ва-банк».

В Петербурге задержали банду мигрантов-вымогателей, похитивших мужчину

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 162 («Разбой»).

В «Союзмультфильме» ответили, кто по национальности был Чебурашка 

Ранее тему национальности героя подняли депутаты Госдумы.

Эксперт: Украина отказалась от переговоров с РФ из-за зависимости Зеленского 

В ситуации России и Украины это ничего не изменит. Все идет своим чередом

Экстремальный турист Тайганавт раскрыл новую версию гибели семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае.

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.

Во Владивостоке задержали Владыко, бросившую дочь ради тусовок в Таиланде

Сотрудники позиции задержали в аэропорту Владивостока Эрику Владыко, которая...

Криминалист назвал две возможные разгадки тайника Усольцевых

В тайнике пропавшей в красноярской тайне семьи Усольцевых могла...

«Регнум»: не принятая в школу девочка из Латвии набрала 18 баллов из 20

Восьмилетняя девочка из Латвии, которую отказались взять в московскую...

Полковник Баранец рассказал, когда ВС РФ освободят Запорожскую область

Как только мы решим эту задачу, появится много сил, и командование направит их на Запорожское и Херсонское направления

Школьник лишился четырех пальцев правой руки после взрыва купюры

Знакомый матери пострадавшего рассказал о состоянии мальчика.

Скандал с соседкой поставил крест на карьере подполковника полиции в Алапаевске

Из полиции уволили участкового Максима Магду, распылившего огнетушитель на...