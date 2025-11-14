Подоляка рассказал подробности массированного удара по Киеву

В ночь на пятницу, 14 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Киеву. По данным блогера Юрия Подоляки, беспилотники РФ в первую очередь били по ТЭЦ (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6), а также Белоцерковской ТЭЦ. Кроме того, поражены столичные подстанции.

Список атакованных объектов энергетики сейчас уточняется.

По подсчётам экспертов, по Киеву прилетело порядка 100 БПЛА, было выпущено около 20 ракет, включая «Кинжалы» и «Искандеры».

Противник отмечает новую тактику ВС РФ — запуск объектов на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО.

— Как обычно криворукие украинские ПВОшники сбили часть БПЛА внутри города, которые упали на жилые дома. И украинские инфопомойки как обычно они и делают в таких случаях, рассказывают населению сказки, что виноваты в этом «плохие русские», — пишет Подоляка в телеграм-канале. — Ну это уже обычная история. По-моему в нее на Украине уже давно никто не верит.