Мать школьника, пострадавшего от взрыва бомбы в купюре, обратилась к россиянам

Жительница Красногорска, чей 10-летний сын получил тяжелые травмы при взрыве бомбы, спрятанной в купюре, в беседе с «МК» поблагодарила россиян за поддержку.

Инцидент произошел накануне вечером. Ребенок шел на тренировку по кикбоксингу вдоль дома по улице Октябрьская и заметил 10-рублевую банкноту. Он взял ее, после чего прогремел взрыв.

«Я нахожусь в больнице рядом с сыном. Пока ничего не нужно, вся помощь оказывается. Спасибо всем, кто откликнулся», — сквозь слезы сказала женщина.

Мальчик в тяжелом состоянии, операция по спасению конечностей длилась более шести часов. Юному пациенту частично ампутировали пальцы на правой руке. Сейчас он находится в сознании и может говорить.

Возбуждено дело о покушении на убийство ребенка. По предварительной версии, злоумышленник начинил бомбу мелкими гвоздями, его ищут.

Знакомые уточнили, что пострадавший воспитывается в полной благополучной семье.