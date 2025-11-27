Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой рассказала, что её начальница пропала не 28 сентября, как считалось раньше, а днём раньше — 27‑го. Об этом в беседе с aif.ru сообщила Дарья Фурштейн, которая вела соцсети психолога.

По словам девушки, в тот день утром Ирина отправила несколько видео для сторис — и после этого перестала выходить на связь. Несмотря на то, что на турбазе, где семья находилась позже, был стабильный интернет, сообщений от Усольцевой больше не было.

«Это совсем не в её духе, — говорит Дарья. — Обычно мы переписывались с раннего утра до позднего вечера».

Официальной датой исчезновения семьи Усольцевых считается воскресенье, 28 сентября. В тот день супруги Сергей и Ирина вместе с маленькой дочкой Ариной покинули турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин. По данным очевидцев, семья направилась к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка, — и больше их никто не видел.

Однако данные мессенджера свидетельствуют: уже накануне, 27‑го, Ирина перестала быть онлайн, что ставит под сомнение прежнюю хронологию событий.

«Она никогда не пропадала без связи»

Дарья Фурштейн показывает переписку с Усольцевой: 27 сентября Ирина прислала восемь коротких видео, снятых на даче в поселке Тартат. В роликах она рассказывала о грядущей поездке и предстоящем мероприятии «Женский круг», которое должно было пройти в Красноярске в понедельник, 29 сентября.

«Она всегда снимала сторис из путешествий, делилась моментами жизни, — отмечает Дарья. — А тут — тишина. Даже если бы не хотела общаться, все равно выложила бы что‑то рабочее».

28 сентября в 13:34 Дарья написала Ирине с вопросом о новых видео, сообщение так и не доставлено до сих пор.

Психолог, помогавшая «раскрывать женскую энергию»

Дарья начала работать на Ирину 8 августа. Психолог сама нашла девушку по объявлению — ей нужен был человек для ведения соцсетей. Усольцева специализировалась на йони‑практиках — тантрических техниках, связанных с раскрытием сексуальности и внутренней энергии.

«Она часто говорила, что эти практики помогли ей самой стать матерью, — вспоминает Дарья. — Долгое время у них с Сергеем не получалось завести ребёнка, а потом чудо случилось».

Клиентки у Ирины были постоянные, но не слишком многочисленные, поэтому психолог переживала из‑за снижения заработка. За два дня до исчезновения она призналась Дарье, что, если не появится новых заказов, сотрудничество придётся прекратить раньше срока. При этом, отмечает девушка, внешне женщина оставалась доброй, отзывчивой и в целом довольной жизнью.

Последние дни перед исчезновением

Дарья вспоминает: 25 сентября Ирина жаловалась на усталость и подавленное настроение — «словно что‑то тяготило». А 27‑го прислала тот самый ролик, в котором сообщила, что отправляется с семьёй к Минской петле. После этого всё оборвалось.

«Я просто ждала новых видео из поездки, — говорит Дарья. — Но сообщений так и не было. Это было слишком странно».

В понедельник, 29 сентября, в назначенное для «Женского круга» время, несколько клиенток пришли в кабинет психолога, но дверь оказалась заперта. Женщины начали звонить Дарье — та пыталась дозвониться Ирине, но безрезультатно. Тогда она поняла, что случилось что‑то серьёзное.

Контактов семьи у Дарьи не было. Девушка нашла в соцсетях сына Усольцевой от первого брака — Данилу Баталова — и написала ему. «Он ответил, что не знает, когда родители вернутся».

На следующий день ей написала дочь Сергея Усольцева: бабушка не может дозвониться сыну. Именно тогда, вспоминает Дарья, начались поиски.

Рассказываемая Дарьей версия расходится с официальной хронологией. Почему Ирина замолчала за сутки до исчезновения, хотя имела доступ к интернету и активно пользовалась мессенджерами? Почему не отправила видео, как обычно, и не связалась ни с близкими, ни с коллегой?

Ответы на эти вопросы ещё предстоит установить следственным органам.

