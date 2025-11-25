Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
Рязань
Гиперзвуковые «Кинжалы» поразили секретные бункеры в центре Киева — эксперт

Алексей Самохин
Минувшая ночь для Киева выдалась громкой: российские войска нанесли комбинированный удар, накрыв ракетами и дронами объекты в пяти украинских областях. Однако главной мишенью стала столица. Поступают данные, что помимо привычной энергетической инфраструктуры и логистических узлов, под раздачу попали секретные заглубленные бункеры в самом центре города. 

Наследие холодной войны

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью «МК» объяснил, что именно могли прятать украинские военные глубоко под землей. По его мнению, целями стали замаскированные командные пункты и промышленные площадки с подземными цехами.

«В советские годы все серьезные заводы проектировали с оглядкой на возможную ядерную войну, — напоминает Кнутов. — Поэтому у них обязательно есть мощная подземная часть, рассчитанная на то, чтобы выдержать чудовищные нагрузки».

Долгое время такие укрепления считались практически неуязвимыми для обычного вооружения. Толщи бетона и земли надежно скрывали то, что происходит внутри.

Ситуацию изменили современные технологии. Кнутов утверждает: сегодня у российской армии есть инструменты, дающие стопроцентную гарантию уничтожения даже таких «крепких орешков». Речь идет о гиперзвуковых комплексах «Кинжал».

«За счет колоссальной кинетической энергии эти ракеты прошивают любые перекрытия, даже те, что строились в расчете на ядерный взрыв», — поясняет эксперт.

Центры принятия решений

Зачем тратить дорогие ракеты на подвалы? Ответ прост: именно там сейчас бьется пульс управления ВСУ. Киевский режим использует заглубленные объекты для обеспечения живучести своих штабов.

