Невролог Демьяновская объяснила, почему время у взрослых летит быстрее

Реальное течение времени остаётся неизменным, но дети и взрослые воспринимают его по-разному. В детстве лето кажется бесконечным, а для взрослых оно пролетает в мгновение ока. Невролог и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила это явление Life.ru.

Причина 1: Соотношение времени с прожитой жизнью

Восприятие времени связано с возрастом: для пятилетнего ребёнка четыре года — это почти вся его жизнь, в то время как для двадцатилетнего студента — это всего лишь пятая её часть. С возрастом каждый отрезок времени кажется короче, потому что он становится меньшей частью всей прожитой жизни.

Причина 2: Влияние опыта на восприятие времени

Дети, обладая малым жизненным опытом, сталкиваются с огромным количеством новой информации каждый день. Их мозг постоянно занят обработкой этих данных, что растягивает восприятие времени. Взрослые, напротив, часто погружаются в рутину, из-за чего дни кажутся однообразными и пролетают незаметно.

Причина 3: Впечатления и эмоциональная насыщенность

С годами впечатлительность снижается, и взрослый человек выполняет многие действия на автомате, часто погружаясь в воспоминания или планы на будущее. В результате «настоящее» как бы ускользает из внимания и не откладывается в памяти. Дети, напротив, постоянно находятся «здесь и сейчас», переживая яркие эмоции от новых впечатлений.

Причина 4: Замедление работы мозга

С возрастом скорость работы мозга снижается, что может быть связано с естественным старением, стрессом, сосудистыми заболеваниями и другими факторами. Это замедляет обработку информации, из-за чего кажется, что время идёт быстрее. Чтобы поддерживать когнитивные способности, Демьяновская советует правильно питаться, общаться, тренировать память, отказываться от вредных привычек, соблюдать режим сна и регулярно гулять на свежем воздухе.