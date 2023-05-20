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Невменяемый внук забил бабушку гантелями и ножом в Воронеже

7info
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В Воронеже следователи завершили работу над делом об убийстве пожилой женщины в квартире дома на улице 20-летия Октября. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области.

Бытовой конфликт между 36-летним внуком и бабушкой произошёл в конце февраля 2023 года. В ходе ссоры мужчина взял нож и гантели, которыми поочередно нанес 100 травматических воздействий в область головы и туловища. Женщина скончалась на месте избиения.

При расследовании выяснилось, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством. Эксперты установили, что мужчина не осознавал опасность своих действий. Следствие передало дело в суд для решения о принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

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