Невменяемый внук забил бабушку гантелями и ножом в Воронеже

В Воронеже следователи завершили работу над делом об убийстве пожилой женщины в квартире дома на улице 20-летия Октября. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области.

Бытовой конфликт между 36-летним внуком и бабушкой произошёл в конце февраля 2023 года. В ходе ссоры мужчина взял нож и гантели, которыми поочередно нанес 100 травматических воздействий в область головы и туловища. Женщина скончалась на месте избиения.

При расследовании выяснилось, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством. Эксперты установили, что мужчина не осознавал опасность своих действий. Следствие передало дело в суд для решения о принудительном лечении в психиатрическом стационаре.