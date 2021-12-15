Невакцинированных рязанцев могут оштрафовать на 40 тысяч рублей

Рязанцев, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, ждут штрафные санкции за отказ от прививки, сообщает YA62 со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача региона Ларисы Сараевой, обязательной вакцинации подлежат жители области старше 60 лет, сотрудники санаторно-оздоровительных организаций, предприятий соцсферы, работники промышленности.

Так, в случае выявления нарушений санитарных требований рязанцев могут привлекать к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

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Гражданам придётся заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. Для предпринимателей возможно также приостановление деятельности до 90 суток.