Нетрезвый житель Шацкого района угнал автомобиль местного жителя и застрял на нем на обочине

Полицейские из Шацкого района по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленником оказался 33-летний житель села Кулики, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи, угрозу убийством и причинение вреда здоровью человека. В местах лишения свободы он провел более 10 лет. Сообщается, что после употребления спиртного человек нередко совершал необдуманные поступки.

В этот раз злоумышленник угнал автомобиль «Киа» у 43-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что встретила в Шацке знакомого, отвезла его по просьбе на один адрес, а потом привезла в гости к себе. Она припарковала автомобиль, а ключ остаивла в салоне. Приятели употребили спиртное. В какой-то момент хозяйка дома вышла из комнаты на кухню, а когда вернулась, то гостя уже не было, а автомобиль пропал.

Но далеко уехать злоумышленнику не удалось: на окраине района он съехал с обочины и застрял. Полицейским об этом сразу сообщили, и они сразу выехали на место и задержали 33-летнего нетрезвого мужчину.

Злоумышленник рассказал, что захотел покататься на машине, поэтому, когда увидел, что ключи остались в салоне, воспользовался удобным моментом, вышел на улицу и угнал иномарку. Ко всему прочему выяснилось, что у мужчины нет водительских прав.

Рецидивиста привлекут к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав. За угон автомобиля ему грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы.