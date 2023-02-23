Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Нетрезвый водитель в Рязанской области пытался откупиться от ответственности взяткой

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Клепиковского района подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Уголовное дело возбудил Касимовский МСО в отношении мужчины 1981 года рождения.

Как считают следователи, в январе 2023 года подозреваемый ездил по улицам Спас-Клепиков, находясь за рулём в состоянии наркотического опьянения и не имея водительских прав, создавая угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Чтобы уйти от ответственности, злоумышленник в отделении полиции попытался дать сотруднику Госавтоинспекции взятку в 30 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег, так что преступление не было доведено до конца.

Сейчас идут следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

В следственном управлении отметили, что подобные действия влекут уголовное наказание. Коррупционные преступления относятся к категории социально опасных и строго караются законом. Например, за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации