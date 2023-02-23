Нетрезвый водитель в Рязанской области пытался откупиться от ответственности взяткой

Жителя Клепиковского района подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Уголовное дело возбудил Касимовский МСО в отношении мужчины 1981 года рождения.

Как считают следователи, в январе 2023 года подозреваемый ездил по улицам Спас-Клепиков, находясь за рулём в состоянии наркотического опьянения и не имея водительских прав, создавая угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Чтобы уйти от ответственности, злоумышленник в отделении полиции попытался дать сотруднику Госавтоинспекции взятку в 30 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег, так что преступление не было доведено до конца.

Сейчас идут следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

В следственном управлении отметили, что подобные действия влекут уголовное наказание. Коррупционные преступления относятся к категории социально опасных и строго караются законом. Например, за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы.