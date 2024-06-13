Четверг, 13 июня, 2024

Нетрезвый мужчина поджёг чайхану в Москве

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Рано утром 13 июня в Москве нетрезвый мужчина поджёг здание чайханы, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, инцидент случился на севере столицы сегодня около 5 часов. Неизвестный ворвался в здание ресторана «Чайхона Айва» на Головинском шоссе. Затем мужчина облил дверь заведения горючей жидкостью, поджёг и сбежал.

Внутри ресторана находились несколько сотрудников и посетители. Люди вызвали сотрудников МЧС, огонь они потушили самостоятельно.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

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