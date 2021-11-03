В Шацком районе Рязанской области неравнодушные граждане помогли поймать «чёрного лесоруба». Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция получила сигнал, что некий мужчина на участке лесополосы Шацкого лесничества занят спилом деревьев. Лесничество сообщило, что лицензия на вырубку для этого участка не выдавалась.

Оперативники задержали 63-летнего жителя села Черная Слобода. К этому моменту этот человек успел спилить и погрузить в кузов автомобиля 4 дуба.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Виновному грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.