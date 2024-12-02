Нелепые конкурсы и пьяные коллеги стали виной отказа россиян от корпоративов

Многие россияне предпочитают не ходить на корпоративы. Главными причинами стали нелепые конкурсы (40,5%) и пьяные коллеги(36,4%). Исследование провел Mainsgroup.

Из 1 миллиона 200 тысяч респондентов 33,7% опрошенных избегают длинные и скучные официальные речи. 24,6% россиян боятся получить неожиданное признание в любви от коллеги. Танцы на столах пугают 27,1% человек из разных уголков страны.

Как показал опрос, 23,4% боятся испортить одежду. Некачественные еда и напитки вызывают беспокойство у 12,3%, а стыдные инциденты под воздействием алкоголя — у 8,1%. Одинаковая одежда с коллегами беспокоит 6,5% респондентов, столько же волнуются о возможных драках и вреде здоровью. 5% переживают из-за потери вещей или документов.

Интересно, что наиболее активны на таких мероприятиях мужчины в возрасте 26–50 лет (81,4%). Эксперты отмечают, что многие из них уже добились значимых успехов в семье и карьере, а также накопили средства.