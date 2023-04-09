Неизвестный пытался зарезать 10-летнего мальчика на территории школы в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестный мужчина пытался ударить ножом 10-летнего мальчика не территории школы в Октябрьском районе города. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Инцидент случился днём 7 апреля.

— Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Для расследования нападения создали оперативную группу из опытных следователей и полицейских. Личность нападавшего устанавливают.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.