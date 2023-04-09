Неизвестный пытался зарезать 10-летнего мальчика на территории школы в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестный мужчина пытался ударить ножом 10-летнего мальчика не территории школы в Октябрьском районе города. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Инцидент случился днём 7 апреля.
Для расследования нападения создали оперативную группу из опытных следователей и полицейских. Личность нападавшего устанавливают.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.
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