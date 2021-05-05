Неизвестные захватили стекольный завод во Владимирской области

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Депутат Госдумы Игорь Игошин написал в социальной сети «ВКонтакте», что в его избирательной округе завод во Владимирской области захватили Стекольный завод.

Речь идет о предприятии в поселке Анопино в Гусь-Хрустальном районе. Парламентарий уточнил, что узнал руководства завода о взятии его под контроль неизвестными лицами накануне утром.

«Рабочим было приказано покинуть производство и выйти из цехов. Неизвестные, примерно, 40 человек, оставили на производстве минимальное количество людей, чтобы не погасить печи», – отметил Игошин.

Депутат подчеркнул, что сейчас занимается проверкой этих сведений и готовит запрос в правоохранительные органы.

Игошин призвал решать хозяйственный спор между субъектами в судах, без использования «бандитских методов.