Четверг, 8 августа, 2024

Нечеловеческие испытания и неожиданная развязка ждут участников шоу «Титаны» на ТНТ  

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

Спортивное-экстремальное шоу «Титаны» (16+) дошло до апогея. 11 августа в 21:00 на ТНТ состоится премьера последнего выпуска проекта, который вместит в себя сразу два этапа. Сначала 12 атлетам предстоит разыграть 9 путёвок в финал. По итогам полуфинального испытания домой отправятся трое. Оставшихся атлетов ждёт решающая битва за 10 миллионов рублей!

В финале шоу «Титаны» спортсменов ждёт сюрприз: на проект вернутся все 90 выбывших атлетов. Они расположатся на балконах и организуют настоящую фан-зону для финалистов проекта.

Семён Елистратов: «Мы выходим на арену и видим всех ребят. Я безумно рад, безумно счастлив».

Руслан Гизоев: «Это просто счастье – увидеть невероятные балконы с невероятными зрителями в красивой одежде. С этими горящими глазами, с этой нереальной поддержкой – один краше другого».

На глазах у 90 бывших соперников финалистам шоу «Титаны» предстоит пройти 3 испытания. Каждый из челленджей проверит силу их духа и тела, и нагрузка, как эмоциональная, так и физическая, дойдёт до предела.

Кирилл Кошарин: «Это кульминация всего проекта! Дальше уже ничего не будет».  

В решающем раунде финала останется всего два атлета. И этот чемпионский дуэт максимально удивит всех участников шоу, никто из которых не мог представить в финале именно такую пару.

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