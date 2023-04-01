Василий Небензя привёл примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями. Об этом пишет телеграм-канал Постовой.



Речь идёт о двустороннем соглашении по противоракетной обороне 2003 года. Тогда Вашингтон в одностороннем порядке прекратил его действие.

По словам постпреда России при ООН, в 2019 году именно американцы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Если в США об этом забыли, мы можем напомнить о последовательности шагов, а также о том, кто был инициатором развала этого документа. В 2020 году Белый дом принял решение выйти из Договора по открытому небу», — подчеркнул дипломат.