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Суббота, 1 апреля, 2023
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Небензя привёл примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями

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Василий Небензя привёл примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями. Об этом пишет телеграм-канал Постовой.

Речь идёт о двустороннем соглашении по противоракетной обороне 2003 года. Тогда Вашингтон в одностороннем порядке прекратил его действие.
По словам постпреда России при ООН, в 2019 году именно американцы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Если в США об этом забыли, мы можем напомнить о последовательности шагов, а также о том, кто был инициатором развала этого документа. В 2020 году Белый дом принял решение выйти из Договора по открытому небу», — подчеркнул дипломат.

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