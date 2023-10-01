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Неадекватный мужчина преследовал женщину с ребёнком в Санкт-Петербурге

7info

В центре Санкт-Петербурга неадекватный мужчина преследовал женщину с ребёнком. Людям пришлось скрываться в подъезде, сообщает LIFE.

Инцидент случился вечером 30 сентября у дома № 17 по улице 10-я Советская. Мужчина, справлявший нужду в подворотне, увидел женщину с ребёнком. После этого человек начал преследовать прохожих.

Пытаясь попасть в парадную, незнакомец разбил стекло рукой, но в подъезд проникнуть не сумел.

Мать обратилась в полицию, но правоохранители не отреагировали, посчитав, что преступления не случилось.

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