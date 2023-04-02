Не стало профессора Рязанского госуниверситета Лидии Гребенкиной

В воскресенье, 2 апреля, скончалась академик Международной академии педагогических наук, профессор РГУ Лидия Константиновна Гребенкина. О кончине доктора педагогических наук сообщила на своей странице ВКонтакте мэр Рязани Елена Сорокина.
Лидия Константиновна была выдающимся ученым и настоящим патриотом, посвятившим жизнь людям и науке. Она проработала в университете почти 60 лет и воспитала сотни учителей, педагогов-исследователей и руководителей сферы образования, – отметила рязанский градоначальник.
Редакция агентства 7info выражает соболезнования родным и близким Лидии Константиновны.
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