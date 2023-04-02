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Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Не стало профессора Рязанского госуниверситета Лидии Гребенкиной

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

В воскресенье, 2 апреля, скончалась академик Международной академии педагогических наук, профессор РГУ Лидия Константиновна Гребенкина. О кончине доктора педагогических наук сообщила на своей странице ВКонтакте мэр Рязани Елена Сорокина.

Елена Сорокина: «Сегодня ушла из жизни Лидия Константиновна Гребенкина – мой научный руководитель и наставник. Она была необыкновенно сильным человеком, умным, стойким, волевым. Легкая как перышко, своим жизнелюбием она давала мощнейший заряд позитива всем вокруг, мотивировала работать, развиваться, расти над собой»

Лидия Константиновна была выдающимся ученым и настоящим патриотом, посвятившим жизнь людям и науке. Она проработала в университете почти 60 лет и воспитала сотни учителей, педагогов-исследователей и руководителей сферы образования, – отметила рязанский градоначальник.

Елена Сорокина: «Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Лидии Константиновны. Нам всем будет ее очень не хватать…»

Редакция агентства 7info выражает соболезнования родным и близким Лидии Константиновны.

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