Не сразу сказала “да”: в рязанском загсе супруги Жирковы отметили изумрудную свадьбу

Руководитель ГУ ЗАГС по регион Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте продолжает публиковать истории рязанских пар. Недавний пост Сорокиной посвящён супругам Жирковым, которые отметили изумрудную свадьбу.
В 1969 году Владимир встретил скромную и хрупкую Екатерину. В девушку он влюбился без памяти.
Конечно, в семье Жирковых не всегда всё было легко и гладко. Но находили компромиссы, поступались чем-то. Уважали друг друга, берегли, поддерживали. И всю жизнь работали. Владимир Ефимович – плотником, Екатерина Николаевна – маляром. Вырастили сына и дочь. Сейчас у супругов трое внуков, правнук. В их гостеприимном доме всегда тепло и уютно.