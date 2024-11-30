Суббота, 30 ноября, 2024
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Не сразу сказала “да”: в рязанском загсе супруги Жирковы отметили изумрудную свадьбу

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Валерия Мединская

Руководитель ГУ ЗАГС по регион Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте продолжает публиковать истории рязанских пар. Недавний пост Сорокиной посвящён супругам Жирковым, которые отметили изумрудную свадьбу.

В 1969 году Владимир встретил скромную и хрупкую Екатерину. В девушку он влюбился без памяти.

— В октябре сделал предложение, Екатерина улыбнулась – и ничего не ответила… И вот тогда мудрый Владимир пошёл на разговор с будущей тёщей. Ход оказался результативным. В ноябре 69-го в сельсовете зарегистрировали брак Жирковых.
Ни букета, ни колец тогда не было. А вот весёлая свадьба – была! 2 дня гуляли в деревне, на родине жениха, потом ещё 2 дня на родине невесты.
Так что не формат свадьбы и наличие аксессуаров определяют долговечность супружества… — пишет Сорокина.

Конечно, в семье Жирковых не всегда всё было легко и гладко. Но находили компромиссы, поступались чем-то. Уважали друг друга, берегли, поддерживали. И всю жизнь работали. Владимир Ефимович – плотником, Екатерина Николаевна – маляром. Вырастили сына и дочь. Сейчас у супругов трое внуков, правнук. В их гостеприимном доме всегда тепло и уютно.

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