Не сразу сказала “да”: в рязанском загсе супруги Жирковы отметили изумрудную свадьбу

Руководитель ГУ ЗАГС по регион Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте продолжает публиковать истории рязанских пар. Недавний пост Сорокиной посвящён супругам Жирковым, которые отметили изумрудную свадьбу.

В 1969 году Владимир встретил скромную и хрупкую Екатерину. В девушку он влюбился без памяти.

— В октябре сделал предложение, Екатерина улыбнулась – и ничего не ответила… И вот тогда мудрый Владимир пошёл на разговор с будущей тёщей. Ход оказался результативным. В ноябре 69-го в сельсовете зарегистрировали брак Жирковых.

Ни букета, ни колец тогда не было. А вот весёлая свадьба – была! 2 дня гуляли в деревне, на родине жениха, потом ещё 2 дня на родине невесты.

Так что не формат свадьбы и наличие аксессуаров определяют долговечность супружества… — пишет Сорокина.

Конечно, в семье Жирковых не всегда всё было легко и гладко. Но находили компромиссы, поступались чем-то. Уважали друг друга, берегли, поддерживали. И всю жизнь работали. Владимир Ефимович – плотником, Екатерина Николаевна – маляром. Вырастили сына и дочь. Сейчас у супругов трое внуков, правнук. В их гостеприимном доме всегда тепло и уютно.