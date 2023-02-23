Не хватило выпивки: жители Клепиковского района ночью ограбили продуктовый магазин

Жители села Давыдово Клепиковского района ночью вломились в продуктовый магазин ради выпивки. Кражу со взломом раскрыли сотрудники Клепиковского райотдела МВД. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Работник магазина, собравшись открыть торговую точку, обнаружил на двери следы взлома и пропажу товаров в помещении. Предварительно, исчезло 10 бутылок крепкого алкоголя, много консервов и несколько блоков сигарет.

Оперативники угрозыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и выяснили, что массивную металлическую дверь вскрыли ломом, буквально вывернув дверной косяк. Следов, напрямую указывающих на взломщиков, не нашли. По количеству добычи правоохранители предположили, что злоумышленников было как минимум двое.

В ходе опроса жителей села выяснилось, что накануне вечером в доме 46-летнего местного жителя было застолье со спиртным, которое затянулось до утра.

Полицейские знали, что ни хозяин, ни его гость не имеют стабильных заработков. Правоохранители пришли в этот дом и установили причастность к краже из магазина 46-летнего и 31-летнего местных жителей. В жилище нашли часть добычи, её изъяли. Подозреваемых задержали.

Предварительно установлено, что застолье с алкоголем затянулось, спиртное у приятелей закончилось. Ночью магазин был закрыт, так что мужчины взяли с собой лом и вынесли дверь. Грабители действовали аккуратно, старясь не оставлять следов. Домой они вернулись с 4 пакетами добычи и продолжили застолье.

По статье о краже подозреваемым грозит до 5 лет заключения.