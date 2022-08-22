Назвавший жителей «грязью» кандидат в депутаты снялся с выборов на Урале

Кандидат в депутаты гордумы Асбеста Свердловской области Егор Александрин снимет свою кандидатуру с выборов, пишет РБК со ссылкой на его отца, депутата гордумы Дмитрия Александрина.

Ранее молодой человек вступил в конфликт с волонтерами местного автоклуба назвал их «грязью». Видеозапись появилась в соцсетях 18 августа. На видео Александрин также назвал автомобили волонтеров «ведрами».

«Я хочу сказать, что действительно, наверное, в рамках проведения агитационной работы, какие бы не совершались провокации, кандидат в депутаты должен быть сдержан и слова, которые сказал Егор, наверняка говорить не следовало», – сказал Александрин-старший.

После этого Егор Александрин обратился к жителям Асбеста. Он выразил сожаления, что его эмоции «взяли верх».

Ранее его отец высказался, что сына «спровоцировали» и он «не сдержался», причем в провокациях Дмитрий Александрин обвинил «конкурентов из другой партии»,