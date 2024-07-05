Названы знаки Зодиака, с которыми невозможно построить отношения

Построить гармоничные отношения бывает совсем не просто. Астролог и таролог Галина Янко рассказала, какие знаки зодиака чаще всего сталкиваются с трудностями в построение отношений, сообщается на сайте Wday.ru.

Первое место занимают Стрельцы. Они очень страстные и влюбчивые, но при этом очень ценят свободу и боятся обязательств. Их чувства быстро остывают, особенно если партнер для них становится «прочитанной книгой». Выбирают ярких и неординарных партнеров, отношения с которыми будут полны интриги.

На втором месте — Скорпионы. Они стремятся контролировать всё и всех вокруг, в том числе и своих партнеров. Живут по принципу «притирайся или уходи», не готовы идти на компромиссы и подстраиваться под другого человека. Непредсказуемы и переменчивы в настроении, что создаёт напряженную атмосферу в отношениях.

Следующими в списке идут Близнецы. Отношения для них — это всегда азарт и лотерея. В начале они хотят видеть с собой тонкую и понимающую натуру, но уже через короткий срок будут готовы спонтанно собраться в приключение с яркой и харизматичной личностью. Часто противоречат сами себе, постоянно меняют приоритеты. В браке вполне склонны к тому, чтобы завести любовницу или любовника. Поэтому выдержать отношения с представителем воздушной стихии смогут только настоящие герои.

А замыкающими в этом списке являются Раки. Они считаются самым семейным знаком, но приходят к такой позиции очень долго. Им нужно как следует нагуляться , чтобы точно быть уверенными в том, что они готовы посвятить себя одному человеку. Раками правит неуверенность в себе, а это делает их уязвимыми перед трудностями. Рядом с таким знаком Зодиака должен находиться партнер, который готов взять на себя груз отношений и всегда останется на стороне своей второй половинки. С представителями водной стихии трудно выстраивать отношения, потому что они склонны к постоянным депрессиям и поискам себя. партнеру придётся вечно находить занятия, которые взбодрят дух Рака, вдохновят его просто жить и радоваться миру.

Астролог Галина Янко подчёркивает, что информация о знаках зодиака носит общий характер. На совместимость в паре влияет множество факторов, и гороскоп – лишь один из них.