Названы знаки зодиака, которым чаще всего отказывают в кредитах

Аналитический центр Bankiros.ru изучил базу заявок на кредиты, которые были поданы в банки в первом квартале 2024 года. Эксперты сравнили эти данные с общей статистикой по кредитным заявкам, чтобы понять, представители каких знаков зодиака чаще всего получают отказ.

Оказалось, что среди всех заявителей больше всего отказов приходится на представителей знака Рак. В 9,08% случаев их заявки не одобряют. На втором месте — Близнецы, у которых доля отказов составляет 8,92%. Третье место занимают Львы — 8,70%.

Четвёртое место делят Тельцы и Рыбы, у которых доля отказов составляет 8,69%. Овнам не везёт с кредитами в 8,45% случаев, а Девам — в 8,26%. Водолеям повезло чуть больше — их заявки отклоняют в 8,23% случаев.

Стрельцам повезло ещё больше — их заявки отклоняют с частотой 7,88%. Козероги занимают седьмое место — в 7,87% случаев их заявки получают отказ. Только в 7,79% случаев отклоняют заявки Весам.

Самыми надёжными заёмщиками, по мнению банков, являются Скорпионы — лишь 7,67% их заявок не одобряют.