Названы знаки зодиака, которых ждёт удача в конце мая

Конец мая принесёт удачу для представителей сразу трёх знаков зодиака. Успех ждёт их как в личной, так и в профессиональной сфере, пишет МК в Волгограде.

Во-первых, большая удача улыбнётся Тельцам. Представители этого знака в последние недели месяца будут много веселиться, встречаться с приятными людьми и получать удовольствие от жизни. В финансовом плане ожидаются благоприятные изменения: вам предложат новые проекты с хорошей оплаты, а начальство по достоинству оценит ваше старание хорошей премией.

Удачно завершится месяц у Стрельцов. В гору пойдут все дела, связанные с недвижимостью. Не исключены успехи в личной жизни: разрешатся разногласия со второй половинкой, а те, у кого нет пары, наконец-то найдут её.

Благоприятные события и добрые новости принесут последние дни мая Рыбам. Астрологи отмечают, что все начинания в это время завершатся успешно. У Рыб также появится возможность получить повышение.