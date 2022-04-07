Названы знаки зодиака, которые почувствуют на себе пагубное влияние солнечного затмения в апреле

30 апреля произойдёт солнечное затмение. Грядущее астрономическое явление выпадает на время, когда главенствует упрямый Телец. Мощное, отчасти пагубное влияние солнечное затмение окажет не только на представителей этого знака зодиака.

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Как считает астропсихолог Алёна Футущак, в «опасной» зоне окажутся также Скорпионы, Львы и Водолеи. Им рекомендуется не выяснять отношения с близкими, не принимать судьбоносные решения, отложить на потом реализацию энергоёмких и затратных с точки зрения финансов проектов.

Один-два дня до солнечного затмения и столько же после него важно посвятить самопознанию, творчеству, отдыху и духовным практикам. Скорее всего, они помогут стабилизировать настроение и достичь гармонии.

Также Футущак советует во время солнечного затмения избавиться от ненужных вещей, пишет Московский комсомолец.