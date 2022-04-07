Названы знаки зодиака, которые почувствуют на себе пагубное влияние солнечного затмения в апреле

30 апреля произойдёт солнечное затмение. Грядущее астрономическое явление выпадает на время, когда главенствует упрямый Телец. Мощное, отчасти пагубное влияние солнечное затмение окажет не только на представителей этого знака зодиака.
Как считает астропсихолог Алёна Футущак, в «опасной» зоне окажутся также Скорпионы, Львы и Водолеи. Им рекомендуется не выяснять отношения с близкими, не принимать судьбоносные решения, отложить на потом реализацию энергоёмких и затратных с точки зрения финансов проектов.
Один-два дня до солнечного затмения и столько же после него важно посвятить самопознанию, творчеству, отдыху и духовным практикам. Скорее всего, они помогут стабилизировать настроение и достичь гармонии.
Также Футущак советует во время солнечного затмения избавиться от ненужных вещей, пишет Московский комсомолец.