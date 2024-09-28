Названы законы, вступающие в силу в октябре 2024 года

«Парламентская газета» рассказала о законах, которые вступают в силу в октябре 2024 года.

1 октября. Повышение зарплат некоторых чиновников

С 1 октября, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 года № 2189-р, зарплаты работников федеральных учреждений, госорганов, гражданского персонала воинских частей и подразделений будут проиндексированы на 5,1%. Также увеличатся выплаты преподавателям юридических дисциплин вузов и научным сотрудникам с учёной степенью в области права, а также юристам, участвующим в экзаменационных комиссиях на должность судьи. Индексация коснётся и адвокатов, работающих по назначению.

1 октября. Индексация военных пенсий

Военные пенсии также будут повышены на 5,1% с 1 октября, что предусмотрено законом от 13 июля 2024 года № 178-ФЗ. Первоначально планировалось повышение на 4,5%, но решение было изменено из-за роста инфляции. После индексации средняя военная пенсия составит около 41 600 рублей. Важно отметить, что пенсионеры не получают всю сумму денежного довольствия, так как применяется понижающий коэффициент, который с октября 2024 года составит 89,83%.

1 октября. Упрощение блокировки «зеркал» пиратских сайтов

Роскомнадзор получит право самостоятельно блокировать «зеркала» пиратских сайтов без участия Минцифры, что значительно упростит процесс. Также все операторы поисковых систем обязаны прекратить показ ссылок на заблокированные сайты. Эти изменения вступают в силу в соответствии с законом от 22 июня 2024 года № 158-ФЗ.

1 октября. Сокращение льгот по НДС

С октября отменяются льготы по НДС на услуги техосмотра транспортных средств, а также частично на услуги управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, связанные с утилизацией твёрдых коммунальных отходов. Изменения также коснутся расчёта НДС при продаже автомобилей и мотоциклов, что регулируется законом от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ.

1 октября. Поддержка детей-сирот через Госуслуги

Дети-сироты смогут подавать заявления на жильё через портал Госуслуг. Это постановление правительства от 30 ноября 2023 года № 2047. Речь идёт о сокращении срока действия договора найма, получении выплаты на приобретение жилья или погашение ипотеки.

1 октября. Взаимодействие систем техосмотра и страхования

С 1 октября данные о техосмотре будут передаваться в Единую автоматизированную информационную систему страхования (АИС страхования). Это нововведение регулируется законом от 29 декабря 2022 года № 594-ФЗ и постановлением правительства от 22 августа 2024 года № 1127.

1 октября. Увеличение утилизационного сбора на автомобили

С 1 октября повышается утилизационный сбор на транспортные средства и прицепы, ввозимые юридическими лицами. Физические лица, ввозящие автомобили с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования, смогут воспользоваться льготными коэффициентами. Постановление Правительства от 13 сентября 2024 года № 1255 также предусматривает ежегодную индексацию утилизационного сбора до 2030 года.

1 октября. Дополнительная информация в QR-кодах полисов ОСАГО

QR-коды на полисах ОСАГО теперь будут содержать ссылки на информацию о договоре ОСАГО на сайте оператора АИС страхования. Постановление Банка России от 1 апреля 2024 года № 837-П.

8 октября. Командиры смогут отправлять мобилизованных на гауптвахту

Командиры воинских частей и начальники военной полиции получат право назначать дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте для мобилизованных и контрактников, совершивших грубые проступки. Ранее такое решение мог принимать только суд. Этот закон от 8 августа 2024 года № 272-ФЗ.

8 октября. Ограничение использования смартфонов в зоне СВО

Военнослужащие, использующие смартфоны или планшеты в личных целях в зоне СВО, могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям, вплоть до ареста на срок до 10 суток. Закон от 8 августа 2024 года № 231-ФЗ.

21 октября. Легализация использования произведений неизвестных авторов

Выдачей лицензий на использование «сиротских» произведений, правообладатель которых неизвестен, займётся специальная организация. Закон от 22 июля 2024 года № 190-ФЗ.

21 октября. Полиция прекращает экологические проверки

Из компетенции полиции исключены полномочия по составлению протоколов и рассмотрению нарушений в сфере охраны окружающей среды и предпринимательской деятельности. Закон от 22 июля 2024 года № 192-ФЗ.

Дополнительные изменения с 1 октября

В местах проживания малочисленных народов Севера можно будет не применять санитарные требования к дошкольным учреждениям.

Вводится обязательное тестирование для лиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Запускается государственная информационная система «Нормотворчество», регулирующая процесс разработки законов.

МВД начнёт применять новые меры морально-психологического обеспечения личного состава.

Другие изменения в октябре:

20 октября — Росгвардия займётся созданием государственных информационных систем в сфере оборота оружия.

— Росгвардия займётся созданием государственных информационных систем в сфере оборота оружия. 21 октября — Банк России получит право продавать памятные монеты Государственному фонду драгоценных металлов.

Эти законы и постановления направлены на улучшение государственных процессов, повышение эффективности контроля и упрощение взаимодействия граждан с государственными структурами.