Среда, 26 июня, 2024

Названы условия взятия Часов Яра ВС РФ

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, Вооружённые силы России смогут взять Часов Яр под свой контроль, когда сопротивление Вооружённых сил Украины ещё больше ослабнет. В разговоре с журналистами NEWS.ru он отметил, что город практически готов сдаться российской армии. Однако он затруднился сказать, когда именно это произойдёт.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент есть успехи в Волчанске, Липцах и Часовом Яре. Последний город уже почти готов сдаться, но сопротивление там всё ещё есть, хотя и становится слабее с каждым днём. По словам Матвийчука, только в Генеральном штабе известно, когда это произойдёт.

Взятие Часова Яра и Волчанска под контроль зависит от обороны украинской армии и действий командиров Вооружённых сил РФ. Как пояснил эксперт, российской армии необходимо полностью вытеснить Вооружённые силы Украины с этих территорий.

«Всё зависит от обороны противника и искусства наших командиров, — сказал Матвийчук. — Наша задача — полностью очистить эти территории от ВСУ, создать буферные зоны, которые позволят этим регионам мирно существовать и не дадут возможности обстреливать мирные города».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Минфин предложил увеличить пошлину на развод в 8 раз

Стартовали съёмки комедийного детектива «Кукушонок» с Бондаренко и Сапрыкиным

«Труд, труд, труд и немного удачи»: Екатерина Василькова, руководитель Центра современной педиатрии «Начало» — о деле её жизни 

MMS-рассылки выросли в четыре раза

Измена чаще грозит неорганизованным людям, без чётких целей

В среду в Рязанской области прогнозируют дожди и грозы

В Рязани масштабно обновляют теплосети

Карин Кнайсль рассказала, с чем у неё ассоциируется Россия

В Рязани проверили, насколько безопасны городские пляжи

12-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Рязанском районе

В Рязанской области не будут продавать алкоголь 29 июня

Иностранец забил молотком соотечественника и скинул труп в реку

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Минфин предложил увеличить пошлину на развод в 8 раз

Новости мира
Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Стартовали съёмки комедийного детектива «Кукушонок» с Бондаренко и Сапрыкиным

Новости мира
В центре сюжета – матёрый и невозмутимый опер Кувалдин, которому навязывают в стажёры сына местного бизнесмена Клима Кукушкина.

«Труд, труд, труд и немного удачи»: Екатерина Василькова, руководитель Центра современной педиатрии «Начало» — о деле её жизни 

Новости Рязани
Екатерина Василькова поставила перед собой цель создать учреждение, в котором дети могли бы получать высоко эффективную медицинскую помощь.

MMS-рассылки выросли в четыре раза

Новости Рязани
Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Измена чаще грозит неорганизованным людям, без чётких целей

Новости мира
Учёные проанализировали предыдущие исследования и выявили несколько признаков, которые могут указывать на склонность к измене.