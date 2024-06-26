По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, Вооружённые силы России смогут взять Часов Яр под свой контроль, когда сопротивление Вооружённых сил Украины ещё больше ослабнет. В разговоре с журналистами NEWS.ru он отметил, что город практически готов сдаться российской армии. Однако он затруднился сказать, когда именно это произойдёт.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент есть успехи в Волчанске, Липцах и Часовом Яре. Последний город уже почти готов сдаться, но сопротивление там всё ещё есть, хотя и становится слабее с каждым днём. По словам Матвийчука, только в Генеральном штабе известно, когда это произойдёт.

Взятие Часова Яра и Волчанска под контроль зависит от обороны украинской армии и действий командиров Вооружённых сил РФ. Как пояснил эксперт, российской армии необходимо полностью вытеснить Вооружённые силы Украины с этих территорий.

«Всё зависит от обороны противника и искусства наших командиров, — сказал Матвийчук. — Наша задача — полностью очистить эти территории от ВСУ, создать буферные зоны, которые позволят этим регионам мирно существовать и не дадут возможности обстреливать мирные города».