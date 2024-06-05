Директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов назвал пять лучших вариантов подработки для студентов на лето. Среди них работа комплектовщиком, курьером, фасовщиком, грузчиком и кассиром.

По словам Герасимова, наиболее популярной летней подработкой является работа курьером. Этот вариант удобен тем, что график можно подстроить под свои планы: студент может работать от двух до шестнадцати часов в день. Курьеры доставляют заказы до двери клиентов, используя предоставленные работодателями велосипеды или электросамокаты. Ставка за смену в среднем составляет 4000 рублей.

Также хорошим вариантом является работа грузчиком.

«Сегодня работать грузчиком проще, чем кажется: все складские помещения оснащены специальной техникой для транспортировки грузов. График при такой работе свободный, а ставка за смену — от 2700 до 4000 рублей», — отметил эксперт.

Работа кассиром требует дополнительного обучения, но это также хороший вариант для студентов. Ставка за смену в будни составляет 2700 рублей, а в выходные — 3000 рублей. График классический — от восьми часов в день, и подработку можно подобрать максимально близко к дому.

Для студентов, которые не могут работать днем, Герасимов рекомендует выбрать работу комплектовщиком или фасовщиком. Здесь доступны ночные смены, ставка за которые варьируется от 3000 до 7000 рублей.