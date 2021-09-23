Названы самые угоняемые автомобили в России

Портал Autonews опубликовал список марок автомобилей, которые чаще все угоняют в России.
За основу исследователи взяли статистику страховых компаний на рынке каско за текущий год.
Наибольшее представительство в рейтинге имеют транспортные средства компании Hyundai: Tucson, Solaris, Creta и Santa Fe.
По две машине в рейтинге имеют производители Kia (Rio и Sportage) и Toyota (Camry и RAV4). Также в него попала марка Mitsubishi с моделью Outlander.
Авто-воры чаще всего выбирают машины, оборудованные лишь заводской противоугонной системой. Лидеры по местам угона: ночные парковки и перехватывающие стоянки, говорится в исследовании.